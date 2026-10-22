Investigadores confirmaron la existencia de una especie inédita de paloma imperial llamada Ducula tawitawi, que habita exclusivamente en la isla de Tawi-Tawi, al sur de Filipinas. Este descubrimiento se basó en el análisis detallado de ejemplares conservados en museos y el estudio de sus características físicas y vocalizaciones, que la distinguen de aves similares.

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Hasta ahora, esta paloma de Tawi-Tawi había sido considerada parte de la paloma imperial de vientre rosado (Ducula poliocephala), especie presente en otras islas filipinas desde finales del siglo XIX. Sin embargo, el trabajo de Matthew R. Halley, del Museo de Naturaleza y Ciencia de Delaware, demostró que la población de Tawi-Tawi merece ser reconocida como una especie aparte.

El hallazgo, publicado en el Bulletin of the British Ornithologists’ Club, se fundamenta únicamente en ejemplares de museo, ya que no existen fotografías conocidas de ejemplares vivos. Esto limita la información sobre el número de individuos y su estado actual en el archipiélago.

¿Qué es la Ducula tawitawi y qué características la diferencian de otras especies?

Las palomas imperiales del género Ducula son aves robustas, que suelen medir entre 35 y 45 centímetros y habitan las copas de los bosques lluviosos del Indo-Pacífico. Se alimentan principalmente de frutos y cumplen un rol clave en la dispersión de semillas, favoreciendo la regeneración de los bosques tropicales.

Halley centró su investigación en un grupo poco estudiado de cuatro especies presentes en Filipinas y Sulawesi, Indonesia, ubicadas a ambos lados de la Línea de Wallace, una frontera biogeográfica que marca diferencias en la distribución de especies. En ese sentido, señaló: “Las listas de especies modernas reconocen 42 especies en el género Ducula, un clado (grupo de especies emparentadas) de grandes ‘palomas imperiales’ que habita la región del Indo-Pacífico”.

La principal diferencia visual entre Ducula tawitawi y la paloma imperial de vientre rosado está en la garganta: la primera presenta una garganta blanca, mientras que la segunda la tiene marrón. Además, sus llamados son distintos, lo que refuerza la clasificación como especies separadas.

La nueva especie se distingue por su garganta blanca y sus vocalizaciones.

El investigador destacó que los ejemplares de Ducula poliocephala de Tawi-Tawi no muestran diferencias en tamaño, color o forma con respecto a poblaciones de otras islas filipinas, lo que subraya la importancia de la garganta y los sonidos para distinguir la nueva especie.

Un tesoro de 1891: los tres únicos ejemplares conservados que permitieron el hallazgo

De los tres ejemplares conocidos de la nueva especie, dos fueron recolectados en 1891 durante la Expedición Menage y se conservan en el Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsonian. El tercero fue capturado en 1971 por el ornitólogo filipino Dioscoro S. Rabor y se encuentra en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Delaware.

El área donde habita Ducula tawitawi es muy limitada, restringida a la isla de Tawi-Tawi y a un ambiente específico de bosque de dipterocarpos, un tipo de selva dominada por árboles de la familia Dipterocarpaceae. Por eso, Halley advirtió que “el tamaño de la población de Ducula tawitawi debe ser mucho menor, ya que la especie está restringida a un hábitat cada vez más reducido en una sola isla”.

Solo existen tres ejemplares conocidos, conservados en museos.

Un hábitat en riesgo: la advertencia de los científicos sobre la supervivencia de la especie

En comparación, la paloma imperial de vientre rosado, con distribución más amplia, es poco común en las islas que habita y se estima que su población mundial oscila entre 5.000 y 10.000 individuos. Esta especie está en declive debido a la pérdida de bosques y la caza.

Por lo tanto, la nueva especie, con su distribución limitada y hábitat restringido, podría estar en una situación aún más vulnerable. Halley concluyó que, “una vez evaluada formalmente, el ave probablemente cumplirá los criterios para ser considerada amenazada”.