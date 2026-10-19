Rescatan ocho crías de zarigüeya en una vivienda de Chaco

Ocho crías de zarigüeya orejiblanca fueron rescatadas este sábado en una vivienda de Makallé, en la provincia del Chaco, luego de recibir una alerta sobre la presencia de los animales. Tras la intervención policial, los ejemplares fueron trasladados a una fundación de Resistencia, donde recibirán atención veterinaria y protección.

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Cómo fue el rescate de las ocho crías de zarigüeya en Makallé

La intervención comenzó cuando una mujer pidió ayuda por la presencia de animales silvestres dentro de su vivienda. A partir de ese aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio ubicado en el barrio Francisco Petak, en la localidad chaqueña de Makallé.

Una vez en el lugar, los agentes verificaron la situación y encontraron ocho crías de zarigüeya orejiblanca. Luego de constatar la presencia de los ejemplares, procedieron a trasladarlos para que quedaran bajo el cuidado de una institución especializada en la protección de animales.

El procedimiento se realizó durante la tarde del sábado 17 de octubre. Según la información difundida sobre el operativo, el destino de los animales se definió por disposición de la magistratura interviniente, que determinó su traslado a la Fundación Refugio de Aves y Reptiles.

El traslado permitió que los ejemplares quedaran al resguardo de una institución especializada, en lugar de permanecer en una vivienda particular. La atención veterinaria y la protección son aspectos centrales en este tipo de intervenciones, especialmente cuando se trata de animales silvestres que requieren cuidados específicos. Por el momento, la información disponible sobre el procedimiento no precisa la edad exacta de las crías, las circunstancias en las que llegaron al domicilio ni cuál será su evolución. Tampoco se informaron detalles sobre una posible liberación de los ejemplares en su hábitat natural.

Una ciudadana solicitó presencia policial en su domicilio.

Qué se sabe sobre las zarigüeyas orejiblancas

Las zarigüeyas son mamíferos silvestres que pueden generar sorpresa cuando aparecen en espacios habitados por personas. Sin embargo, su presencia en una vivienda no significa necesariamente que representen un peligro. Ante una situación de este tipo, es importante evitar la manipulación directa de los animales y solicitar asistencia a las autoridades competentes.

La zarigüeya orejiblanca (Didelphis albiventris) es el marsupial más grande de Argentina . Se caracteriza por su pelaje grisáceo o negruzco, un rostro blanco con una raya negra en la frente y, como su nombre indica, orejas blancas con manchas negras en la base . Su cola es larga, prensil y desnuda en la mayor parte de su extensión, lo que le permite aferrarse a las ramas y mantener el equilibrio . Es un animal de hábitos solitarios y principalmente nocturnos, aunque también puede tener actividad crepuscular .

Lejos de ser un riesgo, su presencia en áreas urbanas y rurales cumple una función ecológica clave, ya que ayuda a controlar plagas de insectos y pequeños roedores, y contribuye a la regeneración de los ecosistemas.

En el caso ocurrido en Makallé, la mujer que encontró a los ejemplares optó por pedir ayuda, lo que permitió la intervención de personal policial y el posterior traslado de las crías a una fundación especializada.

El episodio puso el foco en la importancia de recurrir a organismos preparados para intervenir ante la aparición de fauna silvestre, de manera que los animales puedan recibir atención adecuada y se reduzcan los riesgos asociados a una manipulación inexperta.