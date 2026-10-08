Notaron un comportamiento extraño en una aguará guazú en Córdoba, pusieron cámaras trampa y descubrieron la mejor noticia

Una noticia que emociona a quienes trabajan por la conservación de la fauna llegó desde el Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba: Cucusa, una aguará guazú que era monitoreada mediante un collar satelital, tuvo cuatro crías.

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La confirmación llegó gracias al trabajo de monitoreo realizado en el área protegida, donde los especialistas siguen de cerca la evolución de esta especie amenazada.

Cómo se descubrió el nacimiento de las crías

La ejemplar es seguida mediante un collar satelital colocado por la organización Aves Argentinas, mientras que el conservacionista Augusto Distel decidió instalar ocho cámaras trampa para observar sus movimientos sin interferir en su comportamiento.

"Un día salí a buscar a Cucusa y noté algo diferente en su comportamiento. Sus movimientos habían cambiado", relató Distel. Ante esa situación, colocó las cámaras y se retiró de la zona.

Al día siguiente, al revisar las imágenes, llegó la confirmación esperada: Cucusa había tenido cuatro cachorros. Los registros permitieron observar incluso cómo la madre transporta a sus crías, un comportamiento clave para entender cómo protege a sus pequeños en sus primeras semanas de vida.

La importancia del monitoreo para la especie

Durante la etapa de crianza, los ejemplares adultos de esta especie trasladan cada dos o tres días a sus cachorros entre distintos sitios de refugio. Registrar estos movimientos permite conocer mejor cómo utilizan el ambiente y cómo se comportan durante una de las etapas más vulnerables de su ciclo de vida.

Este tipo de información resulta fundamental para diseñar estrategias de conservación más efectivas y para proteger los hábitats que la especie necesita para reproducirse.

El monitoreo de Cucusa representa además el primer seguimiento de un aguará guazú realizado en Córdoba. En esa provincia, la especie es considerada Monumento Natural Provincial. Este hito marca un precedente para la investigación y conservación de la especie en la región, y abre la puerta a nuevos estudios que permitan comprender mejor su comportamiento y sus necesidades.

Qué es el aguará guazú y cuál es su situación

El aguará guazú, cuyo nombre significa "zorro grande" en guaraní, es el cánido más grande de Sudamérica. Argentina alberga su población más austral.

A nivel nacional, la especie está categorizada como vulnerable por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), mientras que a nivel global figura como casi amenazada en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El nacimiento de estas cuatro crías representa una esperanza para la conservación de una especie que enfrenta múltiples amenazas, como la pérdida de hábitat y la caza.