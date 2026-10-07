El nacimiento se produjo de manera natural, sin intervención veterinaria durante ese proceso.

Achala, una hembra de cóndor andino, nació el 10 de septiembre de 2026 en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta, en Casa Grande, Córdoba. Es la cuarta cría y la primera hembra de una pareja rescatada que perdió la capacidad de volar tras sufrir heridas de bala.

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Según la información difundida por el centro en Instagram y recogida por El Doce, el nacimiento se produjo de manera natural, sin intervención veterinaria durante ese proceso. Una cámara remota permitió monitorearlo a distancia.

La pichona crece junto a sus padres en las instalaciones de Casa Grande, en el departamento cordobés de Punilla. La información publicada señala que permanecerá allí aproximadamente siete meses, aunque ese plazo no constituye una fecha confirmada de liberación.

¿Por qué los padres de Achala no pueden volver a la vida silvestre?

Los dos cóndores fueron rescatados después de recibir disparos que les provocaron lesiones irreversibles. Las heridas les impidieron volver a volar y regresar a su hábitat, por lo que permanecen bajo cuidado en Tatú Carreta.

En el centro lograron reproducirse: antes de Achala nacieron Yastay, Camín y Yuspe. La nueva cría es la primera hembra de esta pareja, no la primera de la especie nacida en Córdoba.

Tatú Carreta también participó en la rehabilitación de Pacha y Taba, dos cóndores rescatadas con heridas compatibles con disparos y liberadas en Córdoba en mayo de 2026. Se trata de otro caso, distinto del de los padres de Achala.

¿Achala podrá ser liberada?

La posibilidad de que Achala viva en libertad dependerá de su desarrollo y de las condiciones necesarias para su liberación. Las coberturas sobre el nacimiento mencionan que podría ocurrir alrededor del año de vida, pero se trata de una posibilidad condicionada, no de un destino asegurado.

El cuidado de la cría forma parte del trabajo de conservación del centro, que también interviene en la recuperación y liberación de otros animales silvestres en Córdoba.

¿Qué amenazas enfrenta el cóndor andino?

El cóndor andino (Vultur gryphus) se alimenta de carroña y cumple un papel importante en los ecosistemas al consumir restos de animales muertos. Según Ambiente de Nación, los cebos tóxicos utilizados para controlar depredadores constituyen una de sus principales amenazas y también ponen en riesgo a otras especies y a la salud humana.

La misma fuente señala que el cóndor está protegido por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. El nacimiento de Achala se inscribe en ese esfuerzo de conservación, aunque la reproducción bajo cuidado no elimina los riesgos que las aves enfrentan fuera de los centros de rescate.