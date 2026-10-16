Apareció un ciervo en plena ciudad de Santa Fe, intentaron rescatarlo y murió en el traslado: qué pasó

Los vecinos de la localidad santafesina de Cañada de Gómez no suelen encontrar animales silvestres deambulando sueltos por la ciudad. Por eso, la sorpresa invadió por completo a una mujer, que encontró a un ciervo aparentemente herido en el medio de la calle.

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Tenía una lesión en una de sus patas y la vecina logró retenerlo en su vivienda para dar aviso a las autoridades. Pese al operativo desplegado para ponerlo a salvo, el ciervo murió en el traslado a una dependencia policial.

Todo ocurrió el miércoles por la tarde, cuando empezaron a aparecer testimonios de vecinos que habían encontrado al animal paseando en zonas urbanas. Hasta el momento, no se pudo establecer de dónde provenía el ciervo ni cómo llegó hasta Cañada de Gómez.

El recorrido del ciervo en la ciudad

Según La Capital, el ciervo fue visto en un primer momento en el barrio Puerto Nuevo. Desde allí, habría avanzado por la calle Marconi, continuado por Colón y doblado por Brown. Durante el recorrido, el animal habría introducido una de sus patas en una zanja y sufrido una lesión, aunque no trascendieron detalles sobre la gravedad.

El trayecto terminó en la casa de la vecina, ubicada en Belgrano al 400, donde el animal ingresó golpeando un portón. La mujer logró contenerlo dentro del terreno y cerró la reja para evitar que volviera a salir a la calle.

La vecina dio aviso a las autoridades, que organizaron un operativo con efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de la Guardia Urbana, Defensa Civil, agentes municipales de Salud Animal e inspectores de Tránsito.

Sedaron al ciervo para trasladarlo, pero murió en el camino

Una vez controlada la situación, los profesionales veterinarios examinaron al ciervo y le aplicaron un sedante para facilitar su traslado. Luego, el animal fue subido a una camioneta con destino a la Jefatura Departamental, donde iba a permanecer resguardado hasta que se coordinara la intervención de la Policía Ecológica de Santa Fe.

Sin embargo, el operativo tuvo un desenlace fatal, porque el ciervo murió durante el trayecto, antes de poder llegar a destino. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas del fallecimiento y tampoco se confirmó si la lesión que habría sufrido durante su recorrido o la sedación tuvieron algo que ver.

Cabe aclarar que este tipo de situaciones requieren protocolos especiales para manipular a los animales, contenerlos y trasladarlos para que queden a resguardo.