En un hecho poco común, vecinos entre La Calera y Salsipuedes, en la provincia de Córdoba, encontraron una hembra juvenil de gato del pajonal, un felino silvestre que está clasificado como vulnerable en Argentina. Al descubrir al animal, lo entregaron rápidamente a los Bomberos Voluntarios de La Calera, quienes informaron a la Policía Ambiental para coordinar su atención y traslado.

{{{htmlAmp}}}

Los veterinarios que examinaron al felino confirmaron que no tenía heridas visibles ni internas, pero sí estaba debilitado debido a un bajo peso corporal y una fuerte infestación de parásitos y pulgas. Por eso, fue derivado a la Reserva Tatú Carreta, donde recibe cuidados especializados para su recuperación, incluyendo asistencia nutricional y desparasitación.

¿Qué es el gato del pajonal y por qué está en peligro en Argentina?

El gato del pajonal es un animal silvestre con características físicas que lo diferencian claramente de los gatos domésticos. Se destaca por tener una cabeza aplanada, orejas triangulares o un poco puntiagudas, y una dentición menos desarrollada que otros felinos argentinos. Su pelaje es largo, con franjas o rayas en las patas, y posee una cola corta.

Aunque se sabe que habita en varias zonas de Córdoba, avistar un ejemplar en estado silvestre es algo muy raro. Esto, sumado a su estado vulnerable, convierte a cada rescate en un paso importante para su conservación.

La Policía Ambiental subrayó que la conservación de esta especie es prioritaria para preservar la fauna autóctona argentina. Por eso, el ejemplar rescatado permanecerá bajo constante vigilancia médica en la reserva para asegurar su adecuada evolución clínica y nutricional.

Avistar un ejemplar en estado silvestre es muy raro.

Reserva Tatú Carreta: el centro de rescate que devuelve la fauna silvestre a su hábitat

La Reserva Tatú Carreta es un centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre ubicado en la localidad serrana de Casa Grande, sobre la Ruta 38, en el Valle de Punilla, Córdoba. Funciona como un espacio clave para la recuperación de animales autóctonos que fueron víctimas de tenencia ilegal, tráfico de especies o accidentes que afectaron su salud. Su labor principal no es la exhibición, sino la rehabilitación y posterior liberación de los ejemplares en su hábitat natural.

El trabajo de la reserva se articula directamente con la Policía Ambiental de Córdoba. Cuando se realizan operativos por tenencia ilegal o tráfico de fauna, los animales rescatados son trasladados a Tatú Carreta para iniciar un período de cuarentena, evaluación veterinaria y rehabilitación . Allí, profesionales veterinarios y biólogos evalúan el estado de cada ejemplar, tratan lesiones, corrigen alimentación y garantizan que estén en condiciones óptimas para sobrevivir por sí solos en el medio silvestre .