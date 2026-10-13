Un hito: Achala, la pichona de Cóndor que nació en cautiverio y podría ser liberada

La provincia de Córdoba le dio la bienvenida en septiembre a Achala, una pichona de cóndor que llegó al mundo en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta, ubicado en Casa Grande, en el Valle de Punilla. Es la primera cría hembra de una pareja de cóndores que no puede volver a la vida silvestre debido a las graves lesiones que sufrió por disparos de arma de fuego.

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La eclosión ocurrió de manera natural, sin necesidad de asistencia veterinaria directa. Desde su nacimiento, Achala permanece junto a sus padres en las instalaciones del centro, donde recibe los cuidados y la alimentación de la propia pareja. El caso representa un avance para los esfuerzos de conservación de una especie emblemática de la fauna sudamericana, cuya protección requiere tanto la atención de ejemplares heridos como el seguimiento de nuevas crías.

Achala podría ser liberada a la vida silvestre en un futuro.

La historia de los padres de Achala y su futuro

Los padres de Achala llegaron al Centro de Rescate Tatú Carreta después de haber sido rescatados con lesiones severas provocadas por disparos. Debido a la gravedad de las heridas, no pueden regresar a su hábitat natural y permanecen bajo cuidado humano de manera permanente. Es en este sentido que el nacimiento de la pichona abre una nueva etapa para el equipo que trabaja con los animales. Está previsto que permanezca con sus padres en el predio durante al menos siete meses, antes de evaluar los próximos pasos de su desarrollo.

Lo mejor de todo es que, a diferencia de sus progenitores, Achala podría tener la posibilidad de ser liberada en el futuro. Sin embargo, esto dependerá de su evolución y de una evaluación técnica que determine si están dadas las condiciones para su eventual inserción en el ambiente natural. Mientras tanto, seguirá bajo los cuidados y supervición de los especialistas del Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta.

El Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta desarrolla tareas de rehabilitación y protección de animales autóctonos en Córdoba, en colaboración con la Secretaría de Ambiente provincial y programas nacionales de conservación del cóndor andino. El equipo de especialistas sigue de cerca el nacimiento de Achala y su posible liberación en un futuro. En el interín, la pichona se cria junto a sus progenitores.