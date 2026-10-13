El ave se mueve en las copas de los árboles, lo que dificulta su observación.

Un grupo de investigadores logró registrar la reaparición del cuco alcaudón de Ghana en Costa de Marfil tras diez años sin registros gráficos y logró filmarlo por primera vez en la historia. El hallazgo de esta ave en peligro por la deforestación reaviva los esfuerzos de conservación de especies catalogadas como perdidas para la ciencia.

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Mientras Stephanie Bartlett y Paulo Ditzel, integrantes de la International Bird Conservation Partnership, buscaban aves en uno de los bosques tropicales más inaccesibles de la región, de repente, un destello de colores llamó la atención de los científicos entre la densa vegetación. Lo que parecía una salida rutinaria se transformó en un hallazgo excepcional: lograron captar imágenes y un video del cuco alcaudón de Ghana, un ave que no había sido fotografiada desde 2013 y cuya presencia en la zona era un misterio.

¿Por qué es histórico el primer video registrado del cuco alcaudón de Ghana?

Este cuco, reconocido por su plumaje vibrante, es sumamente difícil de observar debido a que se mueve principalmente en las copas de los árboles. Bartlett y Ditzel confirmaron que su grabación es el primer video conocido de esta especie, lo que aporta un registro invaluable para su estudio.

La biología y distribución actual del cuco alcaudón de Ghana son poco conocidas, lo que dificulta saber si su escasez en registros se debe a su carácter esquivo o a un descenso real en sus poblaciones. Este hallazgo representa una esperanza para entender mejor su situación y proteger su hábitat.

Tala y cultivos de cacao: el peligro que rodea a los refugios naturales de África

El rango histórico de esta especie abarca bosques en Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Ghana. Sin embargo, la tala y la expansión agrícola, especialmente las plantaciones de cacao, han degradado buena parte de estos ecosistemas, generando incertidumbre sobre la supervivencia del ave en varios de sus antiguos refugios.

¿Qué es la lista "Search for Lost Birds" y qué otras aves fueron halladas?

El cuco alcaudón de Ghana formaba parte de las 126 aves catalogadas como perdidas para la ciencia, una lista que agrupa a especies sin avistamientos confirmados durante al menos diez años. Esta clasificación proviene de la iniciativa Search for Lost Birds, impulsada por Re:wild, American Bird Conservancy y BirdLife International, que busca revalorizar y localizar aves desaparecidas de los registros científicos.

Su rango histórico abarca bosques de Sierra Leona, Liberia y Ghana.

Otros redescubrimientos destacados de esta campaña incluyen la alondra rojiza, fotografiada en Chad tras casi un siglo sin reportes, el alcaudón de casco amarillo, hallado en la República Democrática del Congo en 2024, y el colibrí de Santa Marta, visto nuevamente en Colombia.

La reaparición del cuco alcaudón de Ghana en el Parque Nacional de Taï confirma que, en los rincones más remotos de África occidental, todavía existen especies que permanecían invisibles para la ciencia durante años, lo que subraya la importancia de seguir explorando y conservando estos ecosistemas.