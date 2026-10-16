Nació en 1832, sobrevivió a dos guerras mundiales y tiene 194 años: la historia de Jonathan, la tortuga más longeva del mundo.

Existe un ser vivo que nació en 1832, sobrevivió las dos guerras mundiales y se estima tiene 194 años. Se trata de Jonathan, una tortuga gigante de las Seychelles, reconocida oficialmente como el animal terrestre vivo más longevo del mundo.

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Nació alrededor de 1832 y tiene aproximadamente 194 años, aunque su edad exacta no se conoce con certeza. En 1882, Jonathan fue trasladado desde las Seychelles hasta la isla de Santa Elena, un territorio británico de ultramar ubicado en el Atlántico sur. Llegó como regalo para el gobernador de la época, cuando ya era una tortuga adulta de al menos 50 años. Desde entonces, vive libremente en los jardines de Plantation House, la residencia oficial del gobernador de la isla.

A lo largo de su vida, el tortugo fue contemporáneo de la reina Victoria, vivió las dos guerras mundiales y vio cómo se desarrollaron inventos como el teléfono, la fotografía y, mucho después, Internet y la IA. También conoció distintas generaciones de monarcas y miembros de la realeza británica.

Se estima que Jonathan tiene 194 años.

Lo más increíble de todo es que, a pesar de su avanzada edad, mantiene un buen estado de salud general, aunque tiene algunos "achaques" propios de la vejez. Tiene cataratas que lo dejaron prácticamente ciego y perdió el sentido del olfato, pero conserva una buena capacidad auditiva y reconoce la presencia de sus cuidadores.

En este sentido, su alimentación recibe un cuidado especial. Hace algunos años, su pico se volvió frágil porque tenía dificultades para comer pasto duro y no incorporaba los nutrientes necesarios. Por eso, su veterinario comenzó a alimentarlo manualmente con una dieta rica en calorías y vitaminas, que incluye manzanas, plátanos, lechuga, zanahorias y pepinos. El cambio permitió recuperar la dureza de su pico y mejorar su condición física.

Cómo logró llegar a los 194 años

Si bien las tortugas suelen tener una vida larga, el caso de Jonathan es excepcional. En este sentido, investigadores analizaron su ADN mediante muestras obtenidas con hisopados para estudiar los mecanismos biológicos que podrían explicar su resistencia a las enfermedades y su envejecimiento excepcionalmente lento.

Para dar con la respuesta, los especialistas estudiaron la estabilidad de su genoma mitocondrial, que está relacionado con las funciones energéticas de las células, y la presencia de copias adicionales de genes vinculados con la identificación y reparación de células dañadas o potencialmente cancerígenas. Los resultados de estos exámenes son sumamente valiosos, dado que podrían ayudar a comprender mejor el envejecimiento en general y abrir nuevas líneas de investigación en medicina celular.