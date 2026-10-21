Un rayo mató a cuatro caballos de polo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro y dejó herido a un cuidador este miércoles por la mañana.

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En la cancha 6 del predio había 20 animales al cuidado del hombre que salió despedido unos tres metros y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Por la potencia del rayo, el cuidador cayó de espaldas y fue trasladado a un hospital cercano, donde constataron que no presentaba riesgo de vida. Además, no hubo otras personas afectadas en la zona.

La situación de los animales

Durante el episodio cayeron dos yeguas al suelo que lograron recuperarse. También se detectó una particularidad que llamó la atención tras lo sucedido: las vendas rojas que cubrían las patas de los animales se rompieron a la altura de los tobillos.

Las yeguas "no pertenecían a ningún equipo, eran de varios socios y no estaban jugando un partido, sino que se trataba de una práctica", explicaron desde el Jockey Club, según indicó TN.

Los animales afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. Entre los aficionados del polo no se recuerda un episodio parecido.

¿Cómo impacta un rayo en un ser humano?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sostienen que la caída de un rayo puede causar lesiones de la siguiente manera:

Descarga eléctrica directa : las víctimas pueden recibir una descarga eléctrica directa, que frecuentemente es mortal.

: las víctimas pueden recibir una descarga eléctrica directa, que frecuentemente es mortal. Lesiones por contacto : ocurre cuando el rayo hace descarga sobre un objeto. Por ejemplo, un auto o un poste de metal que la víctima esté tocando.

: ocurre cuando el rayo hace descarga sobre un objeto. Por ejemplo, un auto o un poste de metal que la víctima esté tocando. Descarga lateral: ocurre cuando el rayo salpica o rebota de un objeto, como un árbol o una persona, a la víctima.