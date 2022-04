Le robaron el celular, le vaciaron toda la cuenta y Mercado Pago no le da soluciones

Una usuaria de Twitter contó que le robaron el celular, le vaciaron la cuenta de Mercado Pago y hasta pidieron un crédito en su nombre, pero la empresa no se hace cargo.

En los últimos días la periodista Julia Maestri se hizo viral en redes sociales luego de revelar una lamentable situación con su cuenta de Mercado Pago y la floja respuesta por parte de la aplicación. "Si yo no me contactaba con ellos, no me notificaban ni que me habían cancelado el crédito ni que no iban a devolverme la plata robada", le contó la denunciante a El Destape.

Mercado Pago no solo es una de las billeteras virtuales y plataformas de cobros online, pero en las últimas horas se hizo viral por una denuncia en redes sociales por fallas en la seguridad de la aplicación y una muy floja respuesta. Lo que sucedió es que la periodista Julia Maestri (@_julieme) contó que le habían robado el celular, le vaciaron la cuenta de Mercado Pago con transferencias y hasta pidieron un crédito en su nombre.

Después de recibir diversos mensajes de otros usuarios que sufrieron situaciones similares, se decidió a hacer una publicación en redes explicando lo que sucedió y la respuesta que le dieron desde la aplicación. "Yo no podía acceder porque me enviaba códigos de seguridad al celular, incluso cuando pedí verificar mi identidad. MP canceló el crédito pero no quiere devolverme la plata", resumió en el hilo que se viralizó.

Además, Maestri compartió la respuesta que le dieron desde Mercado Pago, a la que consideró una "burla". En su comunicación a través de WhatsApp, desde la empresa le sugirieron "validar si algún familiar o conocido pudo haber hecho estos pagos". "Ellos me contactaron a raíz del tuit por mail y mensaje directo. El mail fue el que subí último, desde ahí nada más, y al mensaje directo les respondí y no me contestaron", le contó la damnificada a El Destape.

Maestri se contactó con la empresa tanto de forma telefónica como por chat pero las soluciones a su caso no llegan. Es que si bien cuando ella se comunicó con Mercado Pago y le confirmaron que el crédito fue cancelado también le dijeron que "no podían anular los pagos". Pero luego de que se viralizara su hilo en Twitter, la compañía se volvió a contactar y le aseguraron que el equipo especializado está "analizando lo ocurrido". Por el momento, la periodista sigue aguardando por la devolución de los 33 mil pesos que el ladrón de su teléfono se transfirió desde la cuenta de Mercado Pago.

Qué hacer si te roban el teléfono con Mercado Pago abierto

Infotechnology reveló que desde Mercado Pago le informaron que la aplicación ofrece la posibilidad de suspender una cuenta en un celular robado o extraviado a través de los canales de atención al cliente. Pero la propia Maestri explicó el problema de esta situación: "Lo que no dicen es que solo podes si llamas desde tu línea. Si te robaron y llamas desde otra, no pueden hacer nada".