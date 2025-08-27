Qué significa "random" y "una persona random"

“Random” nació como un término técnico en las ciencias exactas, pero migró a internet para luego convertirse en etiqueta emocional.

Si bien el diccionario lo defina como “aleatorio” o “fortuito”, el término "random" alcanzó nuevas dimensiones gracias al uso cotidiano. No es solo de algo carente de lógica o patrón, sino de aquello que rompe con la rutina, que aparece sin aviso y saca de eje. Si es improbable o sorprendente, es “random”.

La palabra proviene del inglés y empezó a usarse en contextos matemáticos, estadísticos e informáticos para describir algo aleatorio, sin patrón predecible. En la programación, “random” define funciones que generan números al azar; en la estadística, remite a muestras sin sesgo.

Con el auge de internet, foros y videojuegos online, “random” pasó a integrar el lenguaje juvenil para señalar lo inesperado o lo desconocido. Así fue como pasó del código al slang, para luego instalarse en la cultura pop global.

Qué significa “random”, la palabra comodín de la Generación Z

Algunos artículos que analizan el lenguaje de la Generación Z explican que este anglicismo se popularizó por su eficiencia: expresa lo inesperado, lo raro, lo casual y hasta lo decepcionante en una sola palabra.

Algunos ejemplos para comprender mejor el uso de esta palabra:

“Me crucé con un pibe random en la fila”

“El plan fue muy random”

“El final de la película fue re random”

Esta versatilidad lo convirtió en un recurso verbal habitual, que va más allá de su uso original en tecnología o estadísticas.

¿Qué implica ser “una persona random”?

Decir de alguien que es “una persona random” en clave cotidiana suele significar que es desconocida o insignificante en un contexto dado:

En chats o redes: alguien que aparece "de la nada", sin conexiones previas.

alguien que aparece "de la nada", sin conexiones previas. En videojuegos: se utiliza para describir jugadores que no están en tu grupo o equipo habitual.

se utiliza para describir jugadores que no están en tu grupo o equipo habitual. En el día a día: alguien que aparece, pero no tiene peso ni historia en tu círculo social. Por ejemplo: "esa persona no viene al caso, es random".

Otras palabras que marcaron el vocabulario de la Generación Z

Así como “random” saltó de la informática al slang, hay otros términos que explotaron en redes y que hoy se escuchan en cualquier charla de café: