Una psicóloga dice qué significa dormir con la puerta cerrada: "Estilo emocional".

Dormir con la puerta cerrada no es una simple decisión o un hábito azaroso. Según expertos en psicología, todos nuestros patrones de comportamiento responden a patrones de personalidad y estilos emocionales. Aunque pueda parecerte un detalle irrelevante, dejar abierta o cerrada la puerta cuando te vas a dormir dice más de lo que creés sobre tu personalidad.

Olga Albadalejo, psicóloga de Madrid, España, especializada en psicología integrativa y psicooncología, explicó que dormir con la puerta cerrada "es un gesto que habla de seguridad, de límites personales y de estilo emocional". Para nuestro cerebro, el momento de irnos a dormir es crucial, ya que es el momento donde más vulnerables estamos porque supone "soltar el control, bajar la guardia y confiar en que nada malo va a ocurrir mientras estamos inconscientes". Por esta razón, dejar la puerta abierta o cerrada revela mucho sobre nosotros mismos.

"No es casual que tantas personas tengan dificultades para relajarse por completo al dormir, como si, en el fondo, sintieran que no pueden permitirse ‘desconectar del todo’. De hecho, algunas personas dormirían con un ojo abierto si pudieran. Y no porque les falte sueño, sino porque les cuesta sentirse seguras", precisó la experta, en diálogo con el portal Cuerpo Mente . Por esta razón, el hecho de cerrar la puerta para dormir "es un gesto que habla de seguridad, de límites personales, de descanso real y también de estilo emocional”.

Las personas que cierran la puerta antes de irse a dormir pueden hacerlo como una manera de sentirse protegidas, señala Albadalejo, por una gran necesidad de tener el control y sentirse seguros. Cerrar la puerta nos da la sensación de "estar a salvo y crear un espacio propio, íntimo y predecible”.

Si sos una persona que tiende al control, a buscar la seguridad o incluso a sentir ansiedad en situaciones de vulnerabilidad, esta puede ser la razón por la que cerrás la puerta antes de irte a dormir.

Por otro lado, "hay una dimensión evolutiva en juego: nuestro cerebro primitivo asocia los espacios cerrados con protección frente a amenazas”. Es por esto que nuestro cerebro tiende a interpretar que dejar la puerta abierta es incómodo, peligroso o estresante. Además, cerrar la puerta para irse a dormir puede indicar que sos una persona que valora su espacio personal o que tiene un gran autocuidado emocional. "Es frecuente en personas con una marcada necesidad de autonomía o descanso sin interrupciones”.

Además, cerrar la puerta puede tener que ver con una necesidad de "cerrar el día", dice la psicóloga, y disminuir el estrés a la hora de irse a dormir. “Por el contrario, quienes duermen con la puerta abierta suelen tener un estilo más confiado y abierto, con menos preocupación por delimitar su territorio. No es ni mejor ni peor, simplemente refleja una configuración emocional distinta”, concluye.