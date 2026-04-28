Qué cambia para los actuales pensionados de ANSES con el nuevo proyecto de Milei

El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley en el Senado para modificar las pensiones por discapacidad. La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, busca reempadronar a los beneficiarios y establece nuevos requisitos para percibir un pequeño haber económico.

Estos son los cambios que propone la modificación a las pensiones por discapacidad

La iniciativa oficialista propone modificaciones profundas en el sistema actual de pensiones no contributivas. Entre los principales cambios para los actuales pensionados se encuentran:

1. Reempadronamiento de actuales beneficiarios

El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral ya otorgadas. Los beneficiarios deberán volver a inscribirse y actualizar su información personal, socioeconómica, laboral y médica en menos de 90 días.

En caso de no reempadronarse, las personas recibirán la suspensión preventiva de la prestación y luego el titular tendrá 60 días adicionales para regularizar su situación, antes de percibir la baja definitiva del beneficio.

Los beneficiarios tendrán que reempadronarse y cumplir con ciertos requisitos

2. Requisitos de edad y compatibilidad

El proyecto modifica el artículo 9° de la Ley N°13.478 y establece los siguientes criterios:

La pensión se otorgará a personas mayores de 70 años de edad o a aquellas que presenten una imposibilidad para trabajar. Es decir, no es compatible con un trabajo en blanco, ni tampoco con el monotributo.

o a Es decir, La persona debe encontrarse sin suficientes recursos propios y no estar amparada por un régimen de previsión.

3. Nuevos topes de ingreso

El monto de la prestación mensual será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que actualmente equivale a alrededor de $275.221.

Además, busca la eliminación de la actualización automática trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC). Que en abril de 2026, por ejemplo, aportó un incremento del 2,9%. También intenta suprimir la facultad del Ejecutivo para otorgar plus por zona desfavorable.

A pesar de que el beneficio es muy bajo, las pensiones son incompatibles con trabajos en blanco

4. Porcentajes de invalidez laboral y auditorías

Si bien el texto del proyecto no especifica un nuevo porcentaje numérico fijo en los fragmentos analizados (como el tradicional 76%), introduce un cambio fundamental en la forma de acreditar la "imposibilidad para trabajar":