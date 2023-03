Puentes: la iniciativa que acerca las universidades a los territorios bonaerenses

El Programa está impulsado por el gobierno provincial y fortalece el acceso a los estudios superiores en el interior. La UNQ dictará carreras en nueve municipios.

Se puso en marcha el Programa Puentes con el inicio del primer cuatrimestre. Se trata de un proyecto impulsado por el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la provincia de Buenos Aires, cuyo director ejecutivo es Juan Brardinelli. El objetivo es que las personas que viven en el interior bonaerense puedan acceder a la educación superior sin moverse de sus lugares de origen. Hasta el momento, casi 40 municipios forman parte del Programa junto a nueve universidades. Entre ellas se encuentra la UNQ, que brindará tecnicaturas y diplomaturas en nueve municipios. Las carreras que dictarán no fueron elegidas al azar, sino a partir de las necesidades y proyectos de desarrollo de cada partido.

Sobre el inicio de esta nueva experiencia, Daniel Badenes, secretario académico de la Universidad, sostiene en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ: “Tenemos muchas expectativas porque es el encuentro con nuevas y nuevos estudiantes, para lo que estuvimos trabajando y articulando mucho estos meses. Todo inicio de cuatrimestre nos llena de emoción porque estamos arrancando una nueva experiencia, con muchos desafíos”.

El lanzamiento del Programa fue realizado en la UNQ con la presencia de intendentes, rectores y funcionarios de la provincia, entre ellos Carlos Bianco y Juan Brardinelli. Créditos: Prensa UNQ

De esta manera, la Universidad Nacional de Quilmes pondrá en marcha el cursado en Colón, Las Flores, Villa Gesell, Bolívar, Guaminí, Santa Teresita, Exaltación de la Cruz, Puán y Pehuajó con tecnicaturas relacionadas a la química, gestión de pymes, cuidado de personas mayores y producción digital; y con diplomaturas vinculadas a la comunicación, servicios TIC y turismo social comunitario.

Universidad pionera

No es la primera vez que la UNQ expande su frontera física en el territorio. Anteriormente dictó carreras de ciencia y tecnología en Ramallo, General Belgrano y Bolívar. Además, participó del centro universitario de la innovación en González Catán.

Con la modalidad virtual, creada en 1999 bajo el programa Universidad Virtual de Quilmes (UVQ), la Universidad alberga a miles de estudiantes que, a distancia, portan la identidad de la UNQ. El propósito es que cada vez más personas, sin importar su ubicación, puedan acceder a la educación universitaria.

La llegada de la universidad a un lugar donde previamente no había tiene un impacto no sólo académico, sino social. Al respecto, Badenes resalta: “Algunos dirigentes cuestionaron la idea de que haya universidades en todos lados. Lo que sucede, aunque ellos no quieran aceptarlo, es que hay personas en todos lados y tienen derechos, entre ellos el de estudiar”.

El puente que une la provincia

El Programa Puentes se enmarca en el Plan de Integración Territorial Universitaria. La meta es incrementar las oportunidades de acceso a la Educación Superior Universitaria a través de la extensión de la cobertura territorial en la Provincia de Buenos Aires.

La elección de las carreras no fue azarosa ni impuesta desde el gobierno, sino que responde a prioridades y demandas de los municipios para su desarrollo integral. Hasta el momento, cerca de 40 municipios y localidades ya se unieron al programa, que financia la creación, ampliación o mejora de Centros de integración territorial universitaria. Además, subsidia la apertura de carreras mediante la asignación de presupuestos para salarios, movilidad y viáticos a personal docente y no docente.

Además de la UNQ, las universidades Nacionales de Avellaneda, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Buenos Aires, Arturo Jauretche; y las universidades provinciales del Sudoeste y de Ezeiza serán las encargadas de impartir las 60 carreras de la oferta académica 2023. Hasta el momento se inscribieron más de 2500 personas y se invirtieron alrededor de 3200 millones de pesos.

Sobre la importancia de llegar a las personas de toda la región, Daniel Badenes sostiene: “Es nuestro granito de arena para multiplicar la Universidad en la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que la universidad forma para el trabajo, para la ciudadanía, y cambia la vida de las personas”.

Con información de la Agencia de Noticias Científicas