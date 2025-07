Vecinos de Lugano protestan por la falta de agua. Foto: captura de C5N

Vecinos del barrio porteño de Villa Lugano protestan contra los cortes de luz y agua, servicio que denuncian que no tienen desde hace 14 días. "Cada vez pagamos más y cada vez está peor", dijo a C5N una vecina visiblemente enojada y angustiada por la situación.

"¿No era que, si sacaban los subsidios, íbamos a tener mejor servicio? ¿Dónde está la empresa, dónde está Edesur?", preguntó la mujer minutos después de las 19. "La luz te la cortan día por medio y de noche. AySA, ¿dónde están los servicios? ¿No era que sacaban los subsidios e íbamos a estar mejor? Cada vez pagamos más y cada vez está peor", añadió.

"Ya está la boleta de este mes, ya la mandaron. Entonces hay que pagar 25.000 pesos, en mi caso, y no tengo una gota de agua", dijo una mujer, quien aclaró que los bidones que les llevan ante la falta de servicio son "intomables" y "de color marrón". "Cuando los llamamos, dicen que nos van a brindar el número de reclamo y nos cortan", denunció.

El duro testimonio de una adulta mayor: "Tiene que venir mi familia a llevarme los baldes"

Una adulta mayor, también presente en la protesta, aseguró que ya son 14 los días que lleva viviendo sin servicio de agua. "Vivo arriba y tiene que venir mi familia a llevarme los baldes de agua arriba, que para lo único que sirven es para el inodoro", explicó la mujer a C5N.

Desde hace 14 días que los vecinos de Lugano no tienen agua.

"Lo más elemental es el agua y no nos están respondiendo. Nosotros pagamos las facturas pero, ¿para qué pagamos, si no tenemos agua? No hay que pagarles", continuó y agregó: "Hay que comprar agua, hay que mandar la ropa al lavadero. Es un presupuesto bárbaro".