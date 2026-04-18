En el marco de la causa del robo de propofol en el Hospital Italiano, la defensa de la médica residente Delfina "Fini" Lanusse presentó este sábado un recurso para revertir su procesamiento por presunta administración fraudulenta. Según sostuvieron los letrados, la decisión judicial "carece de sustento probatorio" y a su vez, cuenta con "elementos insuficientes" para sostener esa acusación.

Dentro del escrito presentado por los letrados, la defensa de Lanusse cuestionó la falta de pruebas directas en su contra y calificó además como "arbitrario" el embargo por $30.929.520 dispuesto por el juez Javier Sánchez Sarmiento. Los abogados sostuvieron que la medida carece de sustento y remarcaron que "no existe evidencia concreta" que vincule a la residente con los hechos investigados.

La apelación también señala que el magistrado rechazó sin fundamentos pedidos clave, como la citación de médicos y psicólogos que -según la propia defensa- podrían haber demostrado la "inexistencia de consumo problemático de sustancias" y la "imposibilidad material" de las conductas atribuidas. Además, advirtieron que tanto la imputación como el procesamiento se apoyan en testimonios "de oído" y "apreciaciones subjetivas".

“Fini” Lanusse busca anular su procesamiento

Uno de los ejes centrales del recurso es la crítica a la falta de precisión en la acusación. La defensa afirma que el juez no pudo identificar fechas, lugares ni acciones específicas que prueben el supuesto desvío de insumos desde el Hospital Italiano. En esa línea, calificaron la imputación como "prematura" y "conjetural".

Otro de los puntos relevantes del texto es la situación dentro del propio establecimiento. De acuerdo con la defensa, la institución informó que no se detectaron faltantes de medicación durante el período investigado y que los controles internos son lo suficientemente rigurosos como para registrar incluso pérdidas mínimas. En ese sentido, el arqueo realizado no habría mostrado diferencias lo que, según sostienen, contradice la hipótesis de un robo sostenido en el tiempo.

Los abogados también cuestionaron la calidad de los testimonios incorporados a la causa. Indicaron que varios declarantes se basaron en comentarios de terceros, incluso ajenos al ámbito hospitalario, mientras que otros "sólo expresaron sospechas sin haber presenciado hechos concretos". Incluso quienes mencionaron aspectos personales de Lanusse lo hicieron "en contextos privados, desvinculados del hospital".

Críticas al embargo impuesto por el juez: "Irrazonable"

La apelación también incluye un fuerte cuestionamiento al embargo dispuesto por el juez Sarmiento, que casi 31 millones de pesos. Para la defensa, el monto es desproporcionado y no guarda relación con los hechos investigados. Argumentan que el propio juzgado reconoció no haber podido cuantificar un daño patrimonial concreto, lo que torna "irrazonable" la cifra fijada.

En ese sentido, sostienen que el embargo supera en más de un 300% los valores de los insumos supuestamente involucrados. Por ello, de manera subsidiaria, solicitaron una reducción "prudencial" del monto.