Sigue el calor y las nubes en CABA y el Conurbano: cómo estará el clima el martes 23 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 23 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este martes, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se mantendrá calurosa: comenzará en una mínima de 22 grados y se elevará hasta alcanzar una máxima 32 grados.

El miércoles 24 la celebración de la Nochebuena va a tener que ser adentro. De acuerdo al SMN, el cielo estará nublado durante todo el día y habrá tormentas aisladas durante la noche. Mientras que la temperatura se ubicará entre una mínima de 23 grados y alcanzará una máxima de 33.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.