El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cinco provincias. Según el último pronóstico del tiempo, se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica durante toda la jornada del martes.

Las condiciones se mantendrán inestables hasta el viernes, con mejoras temporarias a mitad de semana. El organismo pidió a la población extremar precauciones y mantenerse informada ante posibles actualizaciones del alerta.

Desde Meteored explicaron que este inicio de mes presenta una atmósfera muy activa, con precipitaciones frecuentes y generalizadas sobre buena parte del país, especialmente en la región central. Advirtieron además que las precipitaciones alcanzarán niveles por encima del promedio con una gran variabilidad térmica y con temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año.

Zonas afectadas y recomendaciones del SMN

El SMN indicó que las áreas alcanzadas por la alerta amarilla incluyen el AMBA, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Mendoza y Neuquén.

Durante el día se prevén tormentas de variada intensidad, con probabilidad de caída de granizo y ráfagas de viento.

Las recomendaciones del organismo son:

No sacar la basura ni dejar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Mantenerse alejado de playas, ríos y piletas.

Mantenerse informado con las autoridades y preparar una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono cargado.

Pronóstico extendido para el AMBA y el resto del país

En la Ciudad de Buenos Aires, el martes continuará con lluvias y tormentas aisladas durante todo el día, con temperaturas entre 19°C y 25°C. El miércoles estará parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias y una máxima de 21°C.

El jueves y viernes se mantendrá el cielo cubierto y podrían registrarse nuevas precipitaciones en horas de la mañana.

En el interior del país, las tormentas más fuertes se concentrarán en el norte y centro, afectando principalmente a Córdoba, Santa Fe y el norte bonaerense. Para el final de la semana, se espera un cambio de patrón que reducirá la actividad de lluvias sobre el centro y norte argentino.