Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el viernes 29 de agosto de 2025

El SMN anticipa un viernes 29 de agosto de 2025 con clima estable y templado en Santa Fe y en Rosario.

El último viernes de agosto llega con esa calma engañosa que en la región pampeana siempre presagia movimiento. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro-sur santafesino tendrá una jornada amable: sol filtrado por algunas nubes, ambiente seco y amplitud térmica marcada. Ideal para trámites, bici o sobremesa al aire libre tanto en Santa Fe como en Rosario.

Pero el veranito express tiene fecha de vencimiento. Los modelos ya muestran un frente que se organiza sobre el Litoral y que podría activar lluvias y tormentas el sábado y el domingo. Como en toda transición, conviene aprovechar el buen tiempo y no perder de vista el paraguas.

El comportamiento del tiempo acompasa un clásico de la estación: irrupciones cálidas breves seguidas por el pasaje de frentes que recargan las lluvias. Estos “veranitos” de transición son un fenómeno habitual en el tramo final del invierno; hoy, los datos del SMN ratifican ese patrón para Santa Fe y Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

Temperaturas: 14 grados de mínima y 27 grados de máxima.

14 grados de mínima y 27 grados de máxima. Cielo y lluvias: panorama parcialmente nublado y sin lluvias.

panorama parcialmente nublado y sin lluvias. Plan del día: buena ventana para actividades al aire libre y traslados interurbanos.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

Temperaturas: mínima de 13 grados al amanecer y máxima de 25 grados por la tarde.

mínima de 13 grados al amanecer y máxima de 25 grados por la tarde. Cielo y lluvias: entre algo y parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día.

entre algo y parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sensación general: tarde agradable, con ambiente seco y sin sobresaltos.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima durante el fin de semana?

El sábado 30 y el domingo 31 se perfila un escenario distinto en ambas ciudades, con probabilidades de lluvia del 40–70% y tormentas aisladas. Después del respiro de hoy, el Litoral retomará la racha húmeda típica de fines de agosto.

Recomendaciones del SMN para el clima del viernes 29 de agosto de 2025