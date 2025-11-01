Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el sábado 1 de noviembre de 2025

El sábado 1° de noviembre de 2025 será amigable en Santa Fe y Rosario.

La primavera avanza y este fin de semana arranca con una tregua: el pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe y Rosario muestran una jornada del sábado dominada por nubes medias y sol intermitente, temperaturas agradables y vientos moderados. Es la típica jornada de transición: lo suficiente para actividades al aire libre si se evita la franja nocturna más fresca.

No es un “veranito” extremo: la madrugada y la primera mañana serán frescas (unos 15°), la tarde se eleva hasta unos 26° y la noche vuelve a bajar. Lo más relevante es la baja probabilidad de lluvia para el sábado (0–10%), aunque los pronósticos indican un aumento de la inestabilidad hacia el domingo, con chance de chaparrones y temperaturas algo más altas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

Temperatura: mínima aproximada 15°; máxima cercana a 26°.

mínima aproximada 15°; máxima cercana a 26°. Precipitaciones: probabilidad baja (0–10% durante el día).

probabilidad baja (0–10% durante el día). Viento: dirección suave a moderada, sin ráfagas significativas en el pronóstico visual.

dirección suave a moderada, sin ráfagas significativas en el pronóstico visual. Mañana fresca; tarde agradable para terrazas y actividades al aire libre; noche más fresca.

Consejo práctico: si vas a planear eventos al aire libre, el sábado es una buena oportunidad, pero llevá una capa liviana para la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

Temperatura: idéntica tendencia: mínima de 15° y máxima alrededor de 26°.

idéntica tendencia: mínima de 15° y máxima alrededor de 26°. Precipitaciones: igualmente bajas (0–10%), con cielo algo cubierto pero con claros.

igualmente bajas (0–10%), con cielo algo cubierto pero con claros. Movilidad: condiciones aptas para tránsito y actividades turísticas por la costanera; el viento no debería interferir en salidas al aire libre.

condiciones aptas para tránsito y actividades turísticas por la costanera; el viento no debería interferir en salidas al aire libre. Para comer fuera o caminar por la costa, la tarde ofrece las condiciones más favorables; la mañana y la noche piden un abrigo ligero.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelven las lluvias en Santa Fe y Rosario?

Las proyecciones del SMN para Santa Fe y Rosario muestran un cambio hacia el domingo 2 de noviembre, cuando la probabilidad de lluvia sube (en algunos momentos 10–40%) y las temperaturas permanecen cómodas pero algo más altas. Si tenés eventos programados para domingo, considerá alternativas bajo techo o prever reprogramación por la previsión de lluvias para esa jornada.

Si bien noviembre suele ser un mes de transición en la región litoral —las oscilaciones entre jornadas templadas y episodios de inestabilidad son frecuentes—, la recomendación es estar atento a las alertas que pueda emitir el SMN en corto y mediano plazo durante el domingo.