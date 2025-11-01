Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el sábado 1 de noviembre de 2025

La primavera avanza y este fin de semana arranca con una tregua: el pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe y Rosario muestran una jornada del sábado dominada por nubes medias y sol intermitente, temperaturas agradables y vientos moderados. Es la típica jornada de transición: lo suficiente para actividades al aire libre si se evita la franja nocturna más fresca.
No es un “veranito” extremo: la madrugada y la primera mañana serán frescas (unos 15°), la tarde se eleva hasta unos 26° y la noche vuelve a bajar. Lo más relevante es la baja probabilidad de lluvia para el sábado (0–10%), aunque los pronósticos indican un aumento de la inestabilidad hacia el domingo, con chance de chaparrones y temperaturas algo más altas.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado
- Temperatura: mínima aproximada 15°; máxima cercana a 26°.
- Precipitaciones: probabilidad baja (0–10% durante el día).
- Viento: dirección suave a moderada, sin ráfagas significativas en el pronóstico visual.
- Mañana fresca; tarde agradable para terrazas y actividades al aire libre; noche más fresca.
- Consejo práctico: si vas a planear eventos al aire libre, el sábado es una buena oportunidad, pero llevá una capa liviana para la noche.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado
- Temperatura: idéntica tendencia: mínima de 15° y máxima alrededor de 26°.
- Precipitaciones: igualmente bajas (0–10%), con cielo algo cubierto pero con claros.
- Movilidad: condiciones aptas para tránsito y actividades turísticas por la costanera; el viento no debería interferir en salidas al aire libre.
- Para comer fuera o caminar por la costa, la tarde ofrece las condiciones más favorables; la mañana y la noche piden un abrigo ligero.
Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelven las lluvias en Santa Fe y Rosario?
Las proyecciones del SMN para Santa Fe y Rosario muestran un cambio hacia el domingo 2 de noviembre, cuando la probabilidad de lluvia sube (en algunos momentos 10–40%) y las temperaturas permanecen cómodas pero algo más altas. Si tenés eventos programados para domingo, considerá alternativas bajo techo o prever reprogramación por la previsión de lluvias para esa jornada.
Si bien noviembre suele ser un mes de transición en la región litoral —las oscilaciones entre jornadas templadas y episodios de inestabilidad son frecuentes—, la recomendación es estar atento a las alertas que pueda emitir el SMN en corto y mediano plazo durante el domingo.