Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 5 de noviembre de 2025

El miércoles en Santa Fe y Rosario llega con sol, viento y un respiro de primavera.

Después de un comienzo de semana inestable, el miércoles 5 de noviembre se perfila como un paréntesis de buen tiempo en buena parte de la provincia de Santa Fe. De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto en la capital provincial como en Rosario tendrán cielos mayormente despejados, viento moderado del norte y temperaturas agradables que rozarán los 27° en las horas centrales del día.

Será el último día de calor sostenido antes de la llegada de un frente frío que, entre la noche del jueves y la mañana del viernes, traerá lluvias, tormentas aisladas y un brusco descenso de la temperatura.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la capital provincial, el SMN anticipa que habrá mayor amplitud térmica: mínima de 16° y máxima de 27°, acompañadas de cielo parcialmente nublado. El viento norte soplará con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, anticipando el ingreso del cambio de masa de aire que se consolidará entre jueves y viernes.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

El sur provincial vivirá una jornada estable, con cielo algo a parcialmente nublado y viento moderado del sector norte. Las temperaturas oscilarán entre los 14° de mínima y los 25° de máxima, sin probabilidades de lluvia durante todo el día. El SMN prevé que hacia la noche se mantenga la nubosidad, pero sin cambios significativos hasta el jueves, cuando podrían llegar las primeras precipitaciones.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelve el frío a Santa Fe y Rosario?

El jueves 6 marcará el comienzo de un nuevo ciclo inestable en el centro y norte del país. El SMN prevé tormentas aisladas y un descenso de las máximas a valores cercanos a los 20°.

Para el viernes 7, tanto en Santa Fe como Rosario, el pronóstico incluye lluvias matinales, nubosidad persistente y mínimas que podrían bajar hasta los 13°.

El cambio brusco de temperatura se inscribe en una tendencia que el SMN viene advirtiendo desde octubre: semanas con contrastes térmicos marcados y períodos alternados de calor, viento y lluvias.

Las recomendaciones del SMN para el clima del miércoles

También es necesario tener en cuenta algunos consejos dada la amplitud térmica de esta jornada del miércoles 5 de noviembre: