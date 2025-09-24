Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 24 de septiembre de 2025

El miércoles 24 de septiembre en Santa Fe y Rosario será soleado, sin lluvias, con mínimas frías y máximas templadas.

La primavera empieza a hacerse sentir en el Litoral. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 24 de septiembre se perfila con mañanas frías, tardes cálidas y un cielo mayormente despejado. Tanto Santa Fe como Rosario disfrutarán de un respiro climático, ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de salir abrigados temprano.

En un contexto de inestabilidad económica y social, el clima ofrece una tregua y pasa a ser un factor de conversación diaria: ¿cómo vestirse?, ¿qué esperar para el resto de la semana? La respuesta, al menos hoy, parece simple: sol, amplitud térmica y temperaturas en ascenso hacia el fin de semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la capital provincial, la mínima será de 9° y la máxima trepará hasta los 23°, dos grados más que en Rosario. El sol brillará durante toda la jornada y las condiciones se mantendrán estables. La amplitud térmica también será notoria, con mañanas frescas y tardes que invitan a salir a caminar, tomar un café al aire libre o retomar rutinas deportivas.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

El miércoles arranca con apenas 7° de mínima y alcanzará los 21° de máxima en la ciudad de Rosario. El cielo se mantendrá despejado a lo largo del día, con vientos leves del sector sur y sin probabilidades de lluvia. La amplitud térmica será protagonista: quienes salgan temprano necesitarán abrigo, pero hacia la tarde la sensación será primaveral.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima el jueves y el viernes?

El jueves se mantendrán condiciones similares, con máximas en torno a los 21° en Rosario y 23° en Santa Fe, pero será el viernes cuando se note un salto térmico: la máxima trepará hasta los 25° en Rosario y los 27° en Santa Fe, con ambiente más cálido y húmedo. La transición marca el ingreso pleno a la primavera, con tardes de sol y temperaturas que se acercan a los 30°.

Las recomendaciones del SMN para el clima del miércoles