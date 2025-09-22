Las gazanias es una de especies de plantes que no fallan y la Inteligencia artificial las destaca porque son fáciles de cuidar para que exploten de flores en los meses más cálidos del año.

Octubre marca el comienzo de la primavera y es el momento perfecto para quienes disfrutan de la jardinería. Durante estos días, podés elegir flores que no solo embellezcan tu espacio, sino que además sean sencillas de cuidar y resistentes al clima. Entre las opciones más confiables y vistosas para plantar en esta época se encuentran tres especies que suelen dar excelentes resultados: alegrías del hogar, cosmos y gazanias. Cada una tiene características particulares que se adaptan a distintos ambientes y necesidades.

Alegrías del hogar son un clásico infalible. Estas flores florecen casi todo el año y prefieren lugares con media sombra, como balcones techados o galerías. Sus colores van desde rojos y fucsias hasta rosas y blancos, aportando vida y alegría a cualquier rincón. En cuanto a cuidados, requieren riego regular y un espacio protegido del sol directo, sin mayores complicaciones.

¿Por qué los cosmos y gazanías son ideales para el verano?

Por otro lado, los cosmos son ideales si buscás flores fáciles de mantener y que resistan bien el calor del verano argentino. Sus flores vibrantes en tonos rosa, blanco y violeta no solo decoran, sino que también atraen mariposas, sumando un toque de movimiento y encanto natural a tu jardín o balcón.

La alegría del hogar es una flor perfecta para sembrar en primavera.

Finalmente, las gazanias son perfectas para quienes prefieren colores intensos sin complicarse. Sus pétalos grandes y brillantes se abren con el sol y se cierran al atardecer, mostrando una paleta que incluye amarillos, naranjas, rojos y combinaciones bicolores. Además, son muy resistentes a la sequía, por lo que funcionan muy bien en bordes de canteros o macetas que reciben mucho sol.