Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 30 de septiembre de 2025

La mañana del martes arranca fresca y la tarde se abre a temperaturas agradables en Santa Fe y Rosario.

Octubre asoma con el clásico vaivén de la primavera: la mañana arranca fresca y la tarde se abre a temperaturas agradables que invitan a actividades al aire libre. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Santa Fe como Rosario presentan una máxima esperada de 26° y probabilidades de precipitación prácticamente nulas para el martes 30 de septiembre de 2025.

Esa combinación —mañana fría, tarde templada y viento leve— es habitual en la región a fines de septiembre y marca el comienzo de una semana con condiciones estables que, salvo un frente puntual, no deberían traer cambios bruscos.

Este tipo de patrón es típico de la transición a la primavera en el litoral argentino: la atmósfera aún guarda aire frío nocturno, pero la mayor insolación diurna eleva rápidamente las temperaturas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, la jornada arranca con una mínima cercana a los 13°. Las primeras horas indican cielo algo nublado que, según el pronóstico del SMN, tiende a abrirse durante la tarde: se espera una máxima de 26° y cero a muy baja probabilidad de lluvia (0–10%).

El viento se mantiene moderado a leve —entre 7 y 12 km/h—, suficiente para darle frescura a la mañana, pero sin generar condiciones incómodas por la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

Presenta un patrón prácticamente espejo: mínima estimada en 12° y máxima de 26° para el martes 30. El pronóstico del SMN anticipa la misma evolución —nubosidad matinal que se despeja hacia la tarde— y probabilidades de precipitación nulas.

Igual que en Santa Fe, el viento aparece como factor moderador (en torno a los 7–12 km/h) y no se registran alertas meteorológicas para la jornada. Es un día favorable para actividades al aire libre, ferias y paseos por la costanera, siempre cuidando la protección solar en la tarde.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes