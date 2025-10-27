Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 27 de octubre de 2025

El lunes 27 de octubre estará fresco y parcialmente nublado en Rosario y Santa Fe.

La pausa de calma que devolvió el domingo a la provincia de Santa Fe se corta rápidamente: el lunes 27 de octubre llega con una entrada de aire más frío que moderará las temperaturas y mantendrá el cielo con nubosidad variable. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que acompaña la jornada, tanto la capital provincial como Rosario registrarán mínimas cercanas a la baja de la madrugada y máximas que no superarán la tarde templada.

Este cambio es típico de la transición estacional: frentes que barran la humedad previa y dejen un ambiente seco y fresco para empezar la semana. Para quienes vuelven al trabajo o planifican actividades al aire libre, el detalle es claro: ropa de abrigo por la mañana, una capa liviana por la tarde y pocas chances de tener que usar paraguas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes

En Santa Fe capital, el SMN anticipa mínimas cerca de 13° y máximas que rondarán los 18°. Es un patrón que obliga a pensar en abrigo temprano y ropa más ligera en el turno vespertino.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario, la jornada del lunes presentará una mínima aproximada de 12° y una máxima de 17°. La sensación será de fresco por la mañana y templado por la tarde, sin registros extremos que compliquen la movilidad urbana, pero sí marcando un claro contraste respecto del calor del fin de semana.

Pronóstico de Rosario.

Además, el pronóstico del SMN indica nubosidad variable para ambas ciudades y probabilidades de precipitación muy bajas (0–10%). Los vientos aparecen moderados, pero sin ráfagas fuertes previstas, lo que favorece una jornada con sensación de limpieza del aire luego de las inestabilidades anteriores.

Las recomendaciones del SMN para el clima del lunes

Es temporada de primavera, cuando las oscilaciones térmicas son habituales en el área pampeana. Si bien el pronóstico anticipa probabilidad nula de precipitaciones, siempre conviene verificar últimas actualizaciones si tenés planes al aire libre.

Además, es necesario tener en cuenta algunos consejos dada la amplitud térmica de esta jornada del 27 de octubre: