Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 28 de septiembre de 2025

Este domingo vuelve el tiempo estable en Santa Fe y Rosario.

Después de la jornada con chaparrones y tormentas aisladas del sábado, el panorama se recompone para este domingo en la región. De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy en Santa Fe y Rosario, la inestabilidad se retira y el día dará una clara mejoría: cielo mayormente soleado, sin registro de precipitaciones.

Ese alivio no significa calor extremo: la primavera temprana trae amplitud térmica, con mañanas frescas y tardes templadas. El sol vuelve a imponerse, pero la noche seguirá siendo fresca, por lo que las salidas nocturnas pedirán algo de abrigo.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

Para la capital provincial, el pronóstico indica 0% de probabilidad de lluvia durante la jornada dominical. La máxima prevista ronda los 24° y la mínima los 9°, con cielo mayormente despejado y viento leve a moderado (de 7–12 km/h). Este domingo es ideal para actividades al aire libre durante la tarde—picnic, ferias o trámites—pero llevá una prenda para la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En esta ciudad, el patrón es el mismo: cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia prácticamente nula (0%). Las temperaturas serán muy parecidas a Santa Fe: máxima cercana a 24° y mínima alrededor de 8°. El viento se presenta calmo a moderado en la superficie, por lo que no se esperan fenómenos adversos significativos.

Pronóstico de Rosario.

De acuerdo al SMN, en el domingo ingresa una masa de aire más estable que reduce la inestabilidad. Es un patrón típico de la primavera pampeana: días de transición y contraste térmico. Lo cierto es que la meteorología en primavera es volátil. Si bien las probabilidades de lluvia es de 0%, un cambio en la dinámica de vientos o la aparición de una nueva perturbación podría modificar el pronóstico. Por eso conviene chequear actualizaciones del SMN antes de planificar cualquier actividad.

Las recomendaciones del SMN para el clima del domingo