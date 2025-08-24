Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el domingo 24 de agosto de 2025

El domingo 24 de agosto será un día de transición ideal entre el invierno tardío y la promesa de días más cálidos.

La entrada del fin de semana muestra una clara mejoría en el clima de Santa Fe y Rosario: las heladas dan paso a días con mayor estabilidad y sol. El domingo 24 se consolida este panorama, al manifestar condiciones ideales para actividades al aire libre, picnics o paseos urbanos sin el frío que marcó los inicios de jornada, de acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno, con mañanas frescas y tardes templadas al sol. Es un buen momento para aprovechar la luz natural, ventilar los espacios y disfrutar del aire libre, aunque con abrigo durante las primeras y últimas horas del día.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario para este domingo

El pronóstico para este domingo 24 de agosto indica una jornada clara y soleada, con temperaturas que arrancarán en los cinco grados y alcanzarán una máxima cercana a los 15 grados. Los vientos serán moderados del oeste/noroeste, rotando al norte, y ayudarán a disipar cualquier humedad residual del amanecer. Las condiciones seguirán estables, con escasa posibilidad de precipitaciones, y un leve ascenso térmico que recupera algo del calor perdido esta semana.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario, la jornada también será clara y soleada, con temperaturas mínimas en torno a los tres grados y una máxima que alcanzará los 20 grados. El ambiente promete una transición suave, ideal para retomar actividades familiares o paseos por parques y espacios abiertos.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima el lunes y martes?

Santa Fe

Lunes 25: predominará un clima agradable, con cielo brumoso y temperaturas que ascenderán hasta unos 21 grados después de mañanas frescas de alrededor de seis grados.

predominará un clima agradable, con cielo brumoso y temperaturas que ascenderán hasta unos 21 grados después de mañanas frescas de alrededor de seis grados. Martes 26: el buen tiempo se refuerza, con condiciones estables, cielo mayormente despejado y una máxima similar, cercana a los 21 grados.

Rosario

Lunes 25: el cielo amanecerá brumoso, pero la tarde será templada. La temperatura ascenderá hasta unos 21 grados, luego arrancar el día con frescura matinal.

el cielo amanecerá brumoso, pero la tarde será templada. La temperatura ascenderá hasta unos 21 grados, luego arrancar el día con frescura matinal. Martes 26: mantiene el perfil del lunes, con sol constante, ambiente cálido y máximas de hasta 22 grados, ideal para retomar actividades cotidianas.

Las recomendaciones del SMN para este domigo 23 de agosto en Santa Fe y Rosario