Pronóstico de Buenos Aires: cuándo regresan las lluvias al AMBA.

Luego de un fin de semana con lluvias y tormentas, los habitantes del AMBA se preguntan cuándo regresará el mal tiempo. Octubre ya comenzó y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó cómo estarán las condiciones climáticas los primeros días del mes en Buenos Aires.

Pronóstico del tiempo: ¿cuándo vuelve a llover en Buenos Aires?

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias regresarían al AMBA el sábado 4 de octubre por la tarde noche. Se pronostica un 40% de precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con probabilidades de tormentas aisladas. Las mismas formarían parte de la insólita ola de calor que se vivirá en los próximos días, con máximas de 28° a comienzos de la primavera.

En lo que respecta al resto de la semana, el jueves 2 de octubre se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 3 de octubre se prevee una mínima de 16 °C y máxima de 26 °C, con nubosidad creciente; cielo mayormente nublado por la mañana y algo más abierto hacia la tarde. Las probabilidades de lluvia durante estos días son muy bajas en el AMBA.

Pronóstico del tiempo: cómo será el fin de semana en el AMBA

El sábado 4 de octubre marca un cambio significativo en el pronóstico de la semana, ya que se prevén tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Las temperaturas rondarán en una mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. La nubosidad será variable durante el día, con periodos de cielos cubiertos y rotación del viento desde el norte al sur.

Por su parte, el domingo 4 de octubre en el AMBA habrá una marcada baja en las temperaturas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C. El cielo estará mayormente nublado por la madrugada y mañana, y parcialmente por la tarde noche, y no se descartan ráfagas de viento superiores a los 50 km/h en sectores de la ciudad y sus alrededores. Aunque se espera que las precipitaciones se retiren, podría haber lloviznas aisladas durante las primeras horas del día.

Así que, si tenés planeado realizar actividades al aire libre el fin de semana, procurá que sean al mediodía y primeras horas de la tarde del sábado, o hacia la tarde del domingo, ya que para el resto de las jornadas hay probabilidades de precipitación.