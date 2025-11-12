Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 12 de noviembre

El pronóstico anticipa lluvias y chaparrones aislados en Córdoba, con una probabilidad de precipitaciones del 90% durante las primeras horas del día

El clima en Córdoba se presenta con condiciones inestables este miércoles 12 de noviembre. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada cálida, con probables lluvias durante la mañana y una leve variación en la temperatura respecto a los días anteriores. Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la humedad y los vientos del sur.

Jornada inestable con probabilidad de lluvias en Córdoba

Según el pronóstico del tiempo, este miércoles se mantendrá la inestabilidad sobre el centro del país, y Córdoba no será la excepción. Se espera una alta probabilidad de precipitaciones, que alcanzará un 90%, especialmente durante las primeras horas del día. Las lluvias podrían presentarse en forma de chaparrones aislados o tormentas leves, acompañadas de una atmósfera húmeda y cielo mayormente cubierto.

Hacia el mediodía, las condiciones tenderían a mejorar de manera parcial, aunque persistirá la nubosidad variable. Las lluvias intermitentes podrían continuar en algunas zonas del territorio provincial, por lo que se prevé una jornada con variaciones en el estado del cielo.

Temperaturas y sensación térmica en la provincia

El clima en Córdoba se mantendrá cálido, con temperaturas similares a las registradas en días anteriores. La mínima estimada será de 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C. Este leve contraste térmico responde a la presencia de nubosidad y a la humedad reinante, que generarán una sensación térmica más elevada durante las horas centrales de la jornada.

El viento soplará desde el sector sur a unos 6 km/h, lo que aportará cierta frescura durante la tarde, aunque no será suficiente para provocar un descenso significativo en las temperaturas. En consecuencia, el ambiente seguirá siendo templado y algo pesado, característico de los días previos al ingreso de frentes fríos más marcados.

Evolución del clima hacia los próximos días

Las temperaturas se mantendrán cálidas y estables, con una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C, acompañadas de alta humedad y cielo nublado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo extendido, en los días posteriores se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. El jueves podría presentarse con nubosidad en disminución y un leve descenso en las temperaturas mínimas, mientras que el viernes predominaría el cielo parcialmente despejado y una mayor estabilidad atmosférica.

Estas variaciones son propias del comportamiento climático de noviembre, un mes de transición entre la primavera y el verano, donde los episodios de inestabilidad y las lluvias ocasionales suelen alternarse con días soleados y calurosos.

Panorama general del clima en Córdoba

El clima en Córdoba durante esta época del año se caracteriza por su dinamismo y por la influencia de masas de aire húmedo provenientes del norte del país. Estas condiciones favorecen el desarrollo de lluvias aisladas y tormentas breves, especialmente en zonas serranas y del centro provincial.

A pesar de la inestabilidad prevista para este miércoles 12 de noviembre, el panorama general no muestra alertas meteorológicas de relevancia. Las temperaturas templadas y la humedad elevada se mantendrán como las protagonistas de la jornada, marcando un típico día primaveral en la región.

En resumen, el pronóstico del tiempo para Córdoba indica un miércoles cálido e inestable, con lluvias probables por la mañana, vientos suaves del sur y poco cambio de temperatura, antes de un leve mejoramiento hacia el cierre de la semana.