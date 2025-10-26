Clima para las elecciones 2025 en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 26 de octubre

El SMN anticipa un respiro meteorológico que permitirá que los santafesinos puedan acercarse a las urnas sin contratiempos.

Con la tensión política en el aire y la veda electoral marcando el pulso del fin de semana, el clima también juega su papel. Luego de un sábado 25 cargado de lluvias y tormentas en gran parte de la provincia, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo 26 de octubre estable, templado y sin precipitaciones tanto en Santa Fe capital como en Rosario.

El cambio de condiciones llega justo a tiempo para los comicios legislativos 2025: un escenario de cielos parcialmente soleados, sin viento fuerte ni temperaturas extremas. Un respiro meteorológico que permitirá que los santafesinos puedan acercarse a las urnas sin contratiempos.

Los detalles del pronóstico del tiempo para votar este domingo en Santa Fe

La capital provincial se despide del mal tiempo. Luego de un sábado con tormentas fuertes y humedad alta, el domingo se perfila con cielo algo nublado y temperaturas entre 13° y 24°, según el SMN.

El alivio será notorio: no se prevén lluvias ni ráfagas de viento, y la sensación térmica se mantendrá agradable durante toda la jornada. La mejora permitirá que la votación transcurra con normalidad, sin los anegamientos o demoras que suelen generar los temporales previos.

El lunes 27, el clima continuará estable pero con un leve descenso: mínima de 13° y máxima de 18°, con nubosidad variable y sin precipitaciones.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo para votar este domingo en Rosario

En Rosario, el frente de tormenta del sábado se disipará durante la madrugada. Para el domingo, el pronóstico indica mínima de 12° y máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sur.

Después de una jornada previa con lluvias que alcanzaron entre el 40% y 70% de probabilidad, el domingo será de estabilidad total, sin chances de precipitación. Ideal para quienes salgan temprano a votar o aprovechen el día para actividades al aire libre luego de emitir el sufragio.

El lunes, en cambio, llegará con un nuevo descenso térmico: mínima de 12° y máxima de 17°, lo que marcará el regreso de un aire más fresco y típico de primavera.

Pronóstico de Rosario.

Elecciones 2025: ¿cuáles son los documentos habilitados para votar?

La Cámara Nacional Electoral informó que los documentos válidos son:

DNI libreta verde o celeste.

DNI tarjeta (versión digital o con chip).

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

Es importante tener en cuenta que no se puede votar con el DNI en el celular ni con una constancia de trámite.