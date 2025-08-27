Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 28 de agosto de 2025

En Santa Fe y Rosario se espera una jornada agradable este jueves 28 de agosto de 2025.

Después de un miércoles soleado, el jueves 28 de agosto de 2025 mantendrá las buenas condiciones del tiempo en las ciudades de Santa Fe y en Rosario. El sol será protagonista desde la mañana y se mantendrá hasta la tarde, con mínimas frescas cercanas a los 11 grados y máximas primaverales que invitan a actividades al aire libre.

Sin embargo, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan en su pronóstico que esta calma será pasajera: el viernes llegarán las nubes y el sábado podrían desatarse tormentas de variada intensidad, en línea con el típico clima cambiante de agosto.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, el jueves se prevé aún más cálido: mínima de 13 grados y máxima que trepará hasta los 25 grados. El cielo se mantendrá despejado gran parte de la jornada, con condiciones estables y sin lluvias. Hacia la noche se esperan algunas nubes, pero el tiempo seguirá siendo bueno.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En Rosario, la jornada del jueves 28 tendrá temperaturas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 23 grados de máxima. El cielo estará despejado durante el día, con algunas nubes aisladas hacia la noche, pero sin probabilidades de lluvia. Los vientos soplarán leves del sector este y noreste, con ráfagas que no superarán los 22 km/h.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima de este jueves y viernes?

Si bien el jueves será ideal para disfrutar del aire libre, el panorama cambia de cara al fin de semana. En su pronóstico extendido para los últimos días de agosto, el SMN proyecta un aumento de nubosidad hacia el viernes y posibles tormentas el sábado, con alta probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en Santa Fe y Rosario.

Recomendaciones del SMN para el clima del jueves 28 de agosto de 2025