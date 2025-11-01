Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el sábado 1 de noviembre

Córdoba amanecerá con cielo cubierto y alta probabilidad de precipitaciones desde las primeras horas del sábado.

El clima en Córdoba se presenta con condiciones variables para este sábado 1 de noviembre, marcado por temperaturas templadas y una elevada probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera un día húmedo, con cielo cubierto y escasos cambios térmicos entre la mañana y la noche.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y condiciones generales

El pronóstico del tiempo para este sábado anticipa una temperatura mínima de 15°C y una máxima que rondará los 21°C. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, con probabilidad de lluvias cercana al 90%. Se prevé que las precipitaciones comiencen en horas de la mañana y se extiendan durante la tarde y la noche, acompañadas de vientos leves del noreste a una velocidad promedio de 5 km/h.

Estas condiciones conforman una jornada típicamente primaveral en la provincia, con un ambiente húmedo y templado. Pese a la inestabilidad, no se esperan descensos significativos de temperatura, lo que sugiere una continuidad del patrón climático de los últimos días.

Clima en Córdoba: humedad y poca amplitud térmica

El clima en Córdoba estará dominado por la humedad y la escasa variación térmica. La combinación de nubosidad y precipitaciones mantendrá una sensación térmica estable, sin contrastes marcados entre la mañana y la noche. Este tipo de escenario es habitual durante la transición hacia el verano, cuando la atmósfera comienza a cargarse de humedad y se incrementa la frecuencia de lluvias.

Los vientos del sector noreste, aunque suaves, contribuirán a mantener la humedad en superficie y favorecerán la persistencia de nubosidad baja. Se estima que las lluvias podrían ser intermitentes, con algunos chaparrones de intensidad moderada hacia la tarde, sin riesgo de tormentas fuertes en la capital y alrededores.

Cómo seguirá el clima en los próximos días

Temperaturas templadas y estables: la mínima será de 15°C y la máxima rondará los 21°C, sin cambios bruscos entre mañana y noche.

Tras un sábado inestable, el pronóstico del tiempo para los primeros días de noviembre indica una leve mejora hacia el domingo, con disminución de la nubosidad durante la tarde y un repunte en las temperaturas máximas. Sin embargo, la probabilidad de lluvias aisladas continuará presente, especialmente en horas de la mañana.

Durante el inicio de la próxima semana, se espera el regreso de jornadas más soleadas, aunque con posibles neblinas matinales producto de la humedad acumulada. Las temperaturas tenderán a subir gradualmente, alcanzando valores cercanos a los 25°C.

Resumen del pronóstico del tiempo en Córdoba para el sábado 1 de noviembre

Temperatura mínima: 15°C

Temperatura máxima: 21°C

Probabilidad de lluvias: 90%

Vientos: del noreste (NNE) a 5 km/h

Condición general: templado, con lluvias matutinas y vespertinas

El clima en Córdoba se mantendrá templado, con un sábado lluvioso y húmedo, ideal para actividades bajo techo. La presencia de nubosidad y la continuidad de las precipitaciones serán las principales características de esta jornada, que dará inicio a un mes de noviembre con el regreso de las lluvias típicas de la temporada primaveral.