Después del frío, vuelven las tormentas: las provincias bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de un nuevo frente de tormentas que golpeará este fin de semana en algunas provincias de Argentina.

De acuerdo al modelo climatológico actualizado este jueves, la circulación de aire frío y húmedo sobre el este y noreste del país se mostrarán continuas en la región central, mientras que en la Patagonia y parte de cuyo se dará inicio al desmejoramiento de las condiciones que luego se replegará sobre el sur pampeano.

"Este sistema estará dejando precipitaciones aisladas, una intensificación de vientos del sudoeste con ráfagas fuertes, y un nuevo descenso térmico en la región", precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

¿Cuáles son las provincias de Argentina que registrarán tormentas este fin de semana?

El nuevo frente de tormentas arribará el viernes 31 de octubre a la región central de la Argentina, interactuando con temperaturas cálidas y una moderada inestabilidad.

Sin embargo, Mendoza y San Luis serán los distritos más propensos a la llegada de las precipitaciones en buena parte del sábado, afectando luego progresivamente a San Juan y parte de Córdoba, especialmente la zona serrana.

Alerta amarilla en Mendoza, San Luis y Córdoba

El SMN activó la alerta amarilla por tormentas que azotarán el viernes 31 de octubre a las localidades de Mendoza, San Luis y Córdoba. A la par, se prevé el impacto de ráfagas del viento zonda en las provincias de San Juan y La Rioja.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el primer fin de semana de noviembre?

Durante el primer fin de semana de noviembre 2025, la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana registrará cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con una máxima de hasta 25° C y viento del Noroeste de hasta 22 km/h.

Sábado 1 de noviembre

Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 25° C

Domingo 2 de noviembre

Cielo mayormente nublado