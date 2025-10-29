El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las altas temperaturas al territorio argentino, donde las máximas tocarán los 36° C.

Luego del impacto de un frente frío de origen marítimo que perfiló el inicio de semana y dejó mínimas de hasta 8° C, el calor volverá a tomar forma en las provincias del noroeste del país.

¿Cuándo y qué provincias verán el regreso del calor?

Según el modelo climatológico actualizado este miércoles, las altas temperaturas tomarán forma el sábado 1 de noviembre en las provincias de Formosa, Salta, Jujuy y Chaco, donde las máximas superarán los 35° C.

Por su parte, algunas localidades del norte de Santa Fe y Santiago del Estero, al igual que el extremo sur de Misiones, verán un coletazo del calor, aunque atenuado: el mercurio tocará los 30° C.

"El cambio de patrón está asociado a la rotación del viento al sector norte, lo que permitirá el ingreso de una masa de aire más seca y templada. Este proceso favorecerá un progresivo ascenso térmico y una marcada estabilidad atmosférica durante los próximos días, especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando se espera un ambiente más cálido y con cielos mayormente despejados", explicó el meteorólogo de Meteored, Leonardo De Benedictis.

En la región central, Córdoba, San Luis, sur de Santa Fe, La Pampa y la provincia de Buenos Aires no estarán alcanzadas por el fenómeno y las máximas podrían escalar hasta 24° C.

En la franja norte y sur de la Cordillera de Los Andes, el mercurio se posicionará en techos gélidos de entre 4° C a 10° C.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores

En las últimas dos jornadas de octubre y el primer fin de semana de noviembre 2025, la región metropolitana de Buenos Aires mostrará condiciones térmicas sin mayores sobresaltos: mañanas frías y tardes agradables.

Con mínimas chances de precipitaciones para el domingo 2, la nubosidad copará el cielo desde la tarde del jueves 30.

Jueves 30 de octubre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 20° C

Viernes 31 de octubre

Algo nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 24° C

Sábado 1 de noviembre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 25° C

Domingo 2 de noviembre

Parcialmente nublado