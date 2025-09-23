Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 23 de septiembre

Temperaturas agradables: mínima de 11° por la mañana y máxima de 23° durante la tarde

El clima en Córdoba para este martes 23 de septiembre presenta condiciones estables, ideales para actividades al aire libre y con escasa probabilidad de lluvias. Según el pronóstico del tiempo, la jornada mantendrá temperaturas templadas y sin grandes variaciones en comparación con los días anteriores.

Temperaturas mínimas y máximas previstas

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 11°, lo que marca un inicio fresco pero dentro de valores habituales para la estación. Con el correr de las horas, el ambiente se tornará más agradable y alcanzará una máxima de 23°. Este rango refleja un día templado, sin extremos de frío ni de calor, lo que favorece una jornada confortable.

Cielos despejados durante todo el día

El clima se mantendrá despejado en gran parte de la provincia de Córdoba. No se esperan formaciones nubosas importantes ni precipitaciones. La probabilidad de lluvias es del 0%, un dato que garantiza estabilidad atmosférica para la jornada. Este panorama permite prever un martes con abundante presencia de sol y buena visibilidad.

Vientos del noreste con baja intensidad

El pronóstico del tiempo indica que los vientos soplarán desde el sector noreste (NNE) a una velocidad aproximada de 7 km/h. Se trata de un movimiento leve, sin ráfagas significativas, que no generará cambios bruscos en la sensación térmica. Esta condición contribuye a mantener la estabilidad general del ambiente.

Cielo despejado: sin nubosidad significativa ni probabilidad de lluvias en toda la jornada

Poco cambio de temperatura respecto a jornadas anteriores

En comparación con los últimos días, el clima en Córdoba no presentará variaciones importantes. Las temperaturas continuarán dentro de un rango moderado, lo que confirma la tendencia de estabilidad propia del inicio de la primavera. La amplitud térmica entre la mañana y la tarde será marcada, aunque sin llegar a extremos.

Contexto estacional en Córdoba

El martes 23 de septiembre se ubica en el inicio del período primaveral, una etapa caracterizada por días soleados y temperaturas agradables. Estos patrones favorecen un tránsito gradual hacia valores más cálidos a medida que avanza la estación. El escenario previsto coincide con la normalidad para esta época del año en la región central del país.

Recomendaciones generales según el clima

Ante este pronóstico del tiempo, se sugiere optar por vestimenta en capas debido a la amplitud térmica entre la mañana y la tarde. Las primeras horas requerirán abrigo liviano, mientras que durante el mediodía y la tarde será suficiente ropa más ligera. Además, la exposición solar directa durante varias horas del día hace recomendable el uso de protección adecuada.