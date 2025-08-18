Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 18 de agosto

Lunes inestable en Córdoba, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados.

El clima en Córdoba para este lunes estará marcado por inestabilidad y condiciones húmedas, en una jornada con temperaturas moderadas y alta probabilidad de precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipa un día con cielo cubierto y lluvias presentes en diferentes momentos, en un contexto de poco cambio térmico.

Condiciones generales del clima en Córdoba

Los datos meteorológicos señalan que el clima se presentará mayormente inestable desde las primeras horas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 11 grados, lo que dará inicio a una mañana templada. La máxima, en tanto, alcanzará los 14 grados, manteniendo un ambiente fresco durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el sector sur a una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora, sin generar variaciones significativas en la sensación térmica. La humedad será elevada, favorecida por la presencia de nubosidad y las precipitaciones previstas para gran parte de la jornada.

Probabilidad y distribución de lluvias

La probabilidad de lluvias alcanza el 90%, con precipitaciones que podrían presentarse de forma intermitente durante la mañana y la tarde, extendiéndose incluso hacia la noche. El cielo permanecerá mayormente cubierto, limitando la presencia de sol y manteniendo una sensación de humedad constante.

Se prevé que las lluvias sean de intensidad variable, con momentos de lloviznas y períodos de precipitaciones más persistentes. Estas condiciones se enmarcan dentro de un patrón atmosférico que favorece la inestabilidad, con el ingreso de humedad desde el sur y la ausencia de sistemas de alta presión que estabilicen el tiempo.

Evolución térmica a lo largo del día

El cielo permanecerá cubierto, favoreciendo la humedad y el ambiente fresco.

La amplitud térmica será reducida, con apenas 3 grados de diferencia entre la mínima y la máxima. La mañana comenzará con valores cercanos a los 11 grados, mientras que el ascenso térmico será limitado por la cobertura nubosa y la humedad ambiental.

En horas de la tarde, la máxima alcanzará los 14 grados, sin grandes cambios hasta la noche. Esta estabilidad en los registros térmicos se asocia a la persistencia de nubosidad y lluvias, que impiden el calentamiento diurno habitual.

Perspectivas para los próximos días

El clima en Córdoba para el inicio de la semana se mantendrá condicionado por la humedad y las temperaturas frescas. Sin embargo, hacia mediados de semana se espera una disminución en la probabilidad de precipitaciones y un leve aumento en las temperaturas máximas.

Las proyecciones indican que la inestabilidad tenderá a desplazarse, permitiendo un mejoramiento gradual de las condiciones, aunque la nubosidad podría seguir presente de manera intermitente. El patrón de temperaturas moderadas y ausencia de calor extremo se mantendrá como tendencia dominante.