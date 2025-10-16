Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 16 de octubre

Mañana templada en Córdoba: el jueves comenzó con cielo inestable y temperaturas cercanas a los 18°C, acompañadas de una humedad elevada.

El clima en Córdoba se presenta con condiciones de inestabilidad, una jornada cálida y posibles lluvias hacia la tarde y la noche. Según los datos meteorológicos, se espera un día con poco cambio de temperatura respecto a los días anteriores, con una máxima que rondará los 30 grados y una mínima de 18.

Cielo inestable y temperaturas cálidas durante la jornada

Durante la mañana del jueves 16 de octubre, el pronóstico del tiempo anticipa un cielo parcialmente nublado e inestable, con una temperatura agradable que comenzará cerca de los 18°C. El ambiente se mantendrá templado y húmedo, mientras que el viento soplará desde el sector sur a una velocidad aproximada de 5 km/h, aportando una sensación levemente más fresca.

A lo largo del día, el calor se hará presente nuevamente, con una máxima estimada en torno a los 30°C. La sensación térmica podría superar ese valor en algunos sectores de la ciudad, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde. A pesar de ello, no se prevén cambios bruscos en las condiciones generales del tiempo.

Alta probabilidad de lluvias por la tarde y hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la inestabilidad aumentará en horas de la tarde, cuando se espera una probabilidad de lluvias del 90%. Las precipitaciones podrían presentarse de forma aislada o en chaparrones intermitentes, extendiéndose hacia la noche.

Estas lluvias traerán un leve alivio térmico y podrían marcar el inicio de un período más húmedo en la región central del país. Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas de nubosidad variable y una baja intensidad de viento, por lo que no se prevén tormentas fuertes ni ráfagas significativas.

Cómo seguirá el clima en Córdoba en los próximos días

Tarde calurosa y húmeda: la máxima alcanzará los 30°C, con sensación térmica superior en algunos sectores de la ciudad.

El clima en Córdoba para el resto de la semana se mantendrá con características propias de la primavera: temperaturas cálidas, humedad elevada y cierta inestabilidad. Para el viernes, se espera que las lluvias comiencen a disminuir durante la mañana, dando paso a un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que podría ubicarse cerca de los 28°C.

Durante el fin de semana, el tiempo se estabilizará de manera gradual, con jornadas mayormente soleadas y mínimas más frescas, cercanas a los 15°C. Las máximas rondarán los 29°C, lo que permitirá disfrutar de días agradables, aunque con un leve aumento de la humedad ambiental.

Resumen del pronóstico del tiempo para Córdoba este jueves 16 de octubre

Estado del cielo: inestable, con aumento de nubosidad y lluvias hacia la tarde-noche.

Temperatura mínima: 18°C.

Temperatura máxima: 30°C.

Probabilidad de lluvias: 90%.

Vientos: del sector sur, leves a 5 km/h.

Condiciones generales: jornada cálida, húmeda y con poco cambio térmico.

El pronóstico del tiempo para este jueves indica que Córdoba vivirá un día típico de primavera, con temperaturas elevadas, humedad alta y posibilidad de lluvias que podrían llegar en la segunda mitad del día. A pesar de la inestabilidad, se espera que el fin de semana presente condiciones más estables y cielos despejados.