Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 16 de octubre

El clima en Córdoba se presenta con condiciones de inestabilidad, una jornada cálida y posibles lluvias hacia la tarde y la noche. Según los datos meteorológicos, se espera un día con poco cambio de temperatura respecto a los días anteriores, con una máxima que rondará los 30 grados y una mínima de 18.
Cielo inestable y temperaturas cálidas durante la jornada
Durante la mañana del jueves 16 de octubre, el pronóstico del tiempo anticipa un cielo parcialmente nublado e inestable, con una temperatura agradable que comenzará cerca de los 18°C. El ambiente se mantendrá templado y húmedo, mientras que el viento soplará desde el sector sur a una velocidad aproximada de 5 km/h, aportando una sensación levemente más fresca.
A lo largo del día, el calor se hará presente nuevamente, con una máxima estimada en torno a los 30°C. La sensación térmica podría superar ese valor en algunos sectores de la ciudad, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde. A pesar de ello, no se prevén cambios bruscos en las condiciones generales del tiempo.
Alta probabilidad de lluvias por la tarde y hacia la noche
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la inestabilidad aumentará en horas de la tarde, cuando se espera una probabilidad de lluvias del 90%. Las precipitaciones podrían presentarse de forma aislada o en chaparrones intermitentes, extendiéndose hacia la noche.
Estas lluvias traerán un leve alivio térmico y podrían marcar el inicio de un período más húmedo en la región central del país. Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas de nubosidad variable y una baja intensidad de viento, por lo que no se prevén tormentas fuertes ni ráfagas significativas.
Cómo seguirá el clima en Córdoba en los próximos días
El clima en Córdoba para el resto de la semana se mantendrá con características propias de la primavera: temperaturas cálidas, humedad elevada y cierta inestabilidad. Para el viernes, se espera que las lluvias comiencen a disminuir durante la mañana, dando paso a un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que podría ubicarse cerca de los 28°C.
Durante el fin de semana, el tiempo se estabilizará de manera gradual, con jornadas mayormente soleadas y mínimas más frescas, cercanas a los 15°C. Las máximas rondarán los 29°C, lo que permitirá disfrutar de días agradables, aunque con un leve aumento de la humedad ambiental.
Resumen del pronóstico del tiempo para Córdoba este jueves 16 de octubre
-
Estado del cielo: inestable, con aumento de nubosidad y lluvias hacia la tarde-noche.
-
Temperatura mínima: 18°C.
-
Temperatura máxima: 30°C.
-
Probabilidad de lluvias: 90%.
-
Vientos: del sector sur, leves a 5 km/h.
-
Condiciones generales: jornada cálida, húmeda y con poco cambio térmico.
El pronóstico del tiempo para este jueves indica que Córdoba vivirá un día típico de primavera, con temperaturas elevadas, humedad alta y posibilidad de lluvias que podrían llegar en la segunda mitad del día. A pesar de la inestabilidad, se espera que el fin de semana presente condiciones más estables y cielos despejados.