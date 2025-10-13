Hasta 27°: qué día es el más caluroso de la semana, según el SMN

En el pronóstico del tiempo para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se vienen días más calurosos en la Ciudad de Buenos Aires, con máximas de temperatura que se acercan a los 27°C.

El día más caluroso de la semana será el jueves 16, con una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 17°C. Se espera una jornada con nubosidad permanente aunque sin probabilidades de lluvias.

El pronóstico para toda la semana

Esta semana, según el SMN, no se registrarán lluvias. Todos los días las probabilidades estarán cerca del 1%. El resto de la semana si bien no habrá cielos totalmente despejados, se registrará buen tiempo. Se esperan mañanas de temperaturas medias que mejoran durante el transcurso del día. Estas son las especificidades del pronóstico para toda la semana:

Lunes: con una máxima de 23° y una mínima de 14° hoy posiblemente se espere buen tiempo durante todo el día. El cielo se nublará levemente en la tarde, pero no se registrarán vientos fuertes ni lluvias.

Martes: con una máxima de 24° y una mínima de 16° se espera un clima cálido, con cielo parcialmente nublado en gran parte de la jornada y 0% de probabilidades de lluvia.

Miércoles: con una máxima de 26° y una mínima de 16° se espera un día nublado, con mínima presencia del sol durante la jornada.

Jueves: con una máxima de 27° y una mínima de 17° se espera un día caluroso, con nubosidad constante, pero sin probabilidades de lluvia.

Viernes: con una máxima de 23° y una mínima de 17° se espera un día nublado con buena temperatura. No se registran probabilidades de lluvia.

Cómo estará el tiempo el próximo fin de semana en la Ciudad

Para el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrán planificar actividades al aire libre, porque se esperan jornadas soleadas con poca nubosidad y buena temperatura. Además, no se registran probabilidades de lluvia ni de vientos fuertes.

Sábado: con una máxima de 22° y una mínima de 16° se espera un día nublado sin probabilidad de lluvias. La temperatura será cálida durante toda la jornada, ideal para disfrutar al aire libre.

Domingo: con una máxima de 21° y una mínima de 15° se espera un cielo nublado durante toda la jornada, pero sin probabilidades de lluvias y buena temperatura para disfrutar afuera.

La recomendación general para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires es: disfrutar del aire libre con ropa holgada y buena hidratación.