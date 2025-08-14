Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 14 de agosto

Amanecer fresco en Córdoba: mínima de 6 °C y cielo parcialmente nublado en las primeras horas del jueves.

El clima en Córdoba para este jueves 14 de agosto estará marcado por condiciones estables, con temperaturas moderadas y ausencia de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipa un día con nubosidad parcial, un amanecer fresco y una tarde de ambiente templado, características típicas de la temporada invernal en la región central del país.

Mañana fresca y con nubosidad parcial

Las primeras horas de la jornada presentarán un clima fresco, con la temperatura mínima estimada en 6 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos en los que el sol podrá filtrarse entre las nubes. La humedad será moderada y no se esperan nieblas ni neblinas, por lo que la visibilidad será óptima para traslados y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sector noreste a una velocidad de aproximadamente 4 km/h, generando una brisa suave que no modificará de forma significativa la sensación térmica. Será una mañana ideal para quienes deban desplazarse, ya que no habrá fenómenos meteorológicos adversos.

Tarde con temperaturas moderadas

A medida que avance la jornada, el pronóstico del tiempo indica un ascenso gradual de la temperatura, alcanzando una máxima cercana a los 16 °C. La nubosidad parcial continuará siendo protagonista, aunque sin riesgo de lluvias. La intensidad de los vientos se mantendrá baja, favoreciendo una sensación térmica estable y agradable para la época.

Este escenario permitirá desarrollar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes, siempre que se utilice vestimenta adecuada para un invierno de temperaturas moderadas. La amplitud térmica será de unos 10 grados, lo que dará lugar a un contraste notorio entre el inicio y la mitad del día.

Noche estable y sin lluvias

Al caer la noche, el clima en Córdoba mantendrá su estabilidad. Las temperaturas comenzarán a descender, aunque sin alcanzar valores extremadamente bajos. La nubosidad seguirá presente en forma parcial, sin indicios de inestabilidad atmosférica.

La calma del viento y la ausencia de precipitaciones se mantendrán, lo que permitirá un cierre de jornada tranquilo. Será una noche fresca, pero lejos de los registros más fríos del invierno, lo que reducirá la probabilidad de heladas.

Panorama general para el jueves 14 de agosto

El jueves presentará un clima propio del invierno cordobés, con mañanas frescas, tardes templadas y cielos parcialmente nublados. La probabilidad de lluvias será del 0 % y los vientos del noreste, de baja intensidad, contribuirán a que no se registren cambios bruscos de temperatura.

Este comportamiento atmosférico responde a la presencia de un sistema de alta presión en la región central, que mantiene la estabilidad y bloquea el ingreso de frentes fríos o húmedos desde otras zonas.

Consejos para aprovechar la jornada

Aunque las condiciones serán favorables, las bajas temperaturas en horas de la mañana y la noche hacen recomendable vestir en capas, con prendas que permitan regular la sensación térmica a lo largo del día. El abrigo ligero será suficiente durante la tarde, mientras que en la mañana y noche convendrá sumar una protección extra.

Para quienes planeen actividades al aire libre, el día será propicio, dado que no habrá lluvias ni vientos fuertes. La presencia parcial del sol, combinada con la nubosidad, generará un ambiente luminoso pero sin el calor característico de otras estaciones.