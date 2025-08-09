Se anticipa la primavera: sol, aire seco y temperaturas en aumento

Después de varias semanas dominadas por la humedad y los cielos grises, el próximo fin de semana ofrecerá un cambio que muchos esperaban: jornadas más soleadas, aire seco y un marcado aumento de las temperaturas. Será un paréntesis inusual para esta altura del invierno, con condiciones más cercanas a las de la primavera que a las típicas de agosto.

El mejoramiento comenzará a notarse hacia el cierre de la semana, cuando se afiance la circulación de vientos del norte. Este patrón favorecerá la entrada de aire más templado, reduciendo la nubosidad y llevando los termómetros varios grados por encima de los valores habituales.

Según las proyecciones, este escenario podría extenderse por cinco o seis días consecutivos, regalando un alivio frente a la humedad persistente que caracterizó a julio y el inicio del mes.

Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el fin de semana?

En gran parte del centro y norte argentino, la estabilidad atmosférica será protagonista. El contenido de humedad en el aire se mantendrá muy bajo, lo que permitirá que el cielo permanezca mayormente despejado y que las jornadas se presenten con sol pleno. El contraste con las semanas previas será notorio: adiós a la nubosidad constante y a la sensación pegajosa que dejó la última seguidilla de días húmedos.

¿Habrá lluvias el fin de semana?

No se esperan lluvias ni fenómenos de inestabilidad significativos en estas regiones, por lo que el fin de semana se perfila ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, este “respiro” no será permanente: los meteorólogos anticipan que, hacia mediados de la próxima semana, un nuevo ingreso de aire frío pondrá fin a la racha templada y hará descender las temperaturas.

Mientras el centro y norte del país disfrutan de la estabilidad, la zona cordillerana de la Patagonia presentará un panorama diferente. Entre el domingo y el lunes, se prevén nevadas de variada intensidad, que podrían ser moderadas en sectores puntuales.

Las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza estarán en el foco de esta actividad invernal. Para los centros de esquí, será una buena noticia: la nieve acumulada en las últimas semanas y estos nuevos aportes permitirán mejorar las condiciones, ayudando a compensar el déficit que se arrastraba desde el comienzo de la temporada.

Así, mientras la mayor parte del país vivirá un fin de semana con aires primaverales, el sur cordillerano recordará que el invierno aún no se ha ido del todo.