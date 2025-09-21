Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 21 de septiembre

La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima no superará los 18.

El clima en Córdoba para este domingo 21 de septiembre se presentará con temperaturas moderadas, nubosidad persistente y presencia de lloviznas en distintos momentos de la jornada. Según el pronóstico del tiempo, el día estará marcado por condiciones templadas y cierta inestabilidad, sin variaciones bruscas respecto de jornadas previas.

Temperaturas previstas para el domingo

La mínima estimada será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados. Esta amplitud térmica acotada refleja un ambiente fresco en comparación con los días anteriores, donde las temperaturas se mantuvieron más elevadas.

La sensación térmica permanecerá estable a lo largo del día, sin descensos pronunciados hacia la noche. En general, se espera una jornada más templada, propia del avance de la estación y de las condiciones de nubosidad persistente que limitarán el ingreso pleno del sol.

Lloviznas intermitentes y nubosidad

El clima en Córdoba mostrará un cielo cubierto durante gran parte del domingo, con períodos de llovizna tanto en la mañana como en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 40%, lo que indica una inestabilidad leve pero presente durante casi todo el día.

Las lloviznas se caracterizarán por ser de baja intensidad y de corta duración, sin acumulados significativos, aunque sí lo suficientemente frecuentes como para condicionar actividades al aire libre. La nubosidad generalizada será un factor determinante en la percepción de frescura y humedad.

Vientos y condiciones generales del clima

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, los vientos soplarán desde el sector sur con una intensidad cercana a los 8 km/h. Si bien no se trata de ráfagas fuertes, esta circulación aportará a la persistencia de un ambiente templado y húmedo, con poca variación térmica a lo largo del día.

Se esperan lloviznas intermitentes con una probabilidad de precipitación del 40%.

Las condiciones generales del domingo estarán dominadas por un escenario estable en cuanto a temperaturas, pero con lloviznas intermitentes que acompañarán tanto la mañana como la tarde y noche. Esta situación refuerza la transición estacional y marca un contraste respecto a los registros cálidos de la semana previa.

Resumen del clima en Córdoba para el domingo 21 de septiembre

En conclusión, el clima en Córdoba para este domingo se caracterizará por una mínima de 14 grados y una máxima de 18, nubosidad abundante, vientos suaves del sector sur y probabilidad de lloviznas intermitentes durante toda la jornada. La inestabilidad será moderada, sin fenómenos de gran intensidad, pero con condiciones grises y húmedas.

El ambiente templado y las precipitaciones aisladas configuran un domingo sin grandes sobresaltos meteorológicos, pero con un escenario menos propicio para actividades prolongadas al aire libre. El inicio de la primavera se hará sentir con temperaturas moderadas y un cielo cubierto que acompañará durante gran parte del día.