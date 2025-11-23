Clima con calor en Córdoba: cómo será el domingo 23 de noviembre

El domingo comienza con cielo totalmente despejado y un ambiente templado desde las primeras horas del día

El clima en Córdoba para este domingo se presenta bajo condiciones de estabilidad y temperaturas acordes a la transición hacia el final de la primavera. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada cálida, sin señales de inestabilidad y con un escenario que mantiene características similares a días previos.

Panorama general del clima en Córdoba durante el domingo 23 de noviembre 2025

El clima se mantendrá estable en el cierre del fin de semana, con un cielo despejado desde las primeras horas del día. Esta configuración atmosférica permitirá una mañana luminosa, acompañada por un ambiente templado que será protagonista en el inicio de la jornada.

Las temperaturas previstas se ubican en un rango cálido y sin sobresaltos. La mínima estimada es de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 31 grados. Estos valores confirman un día típicamente primaveral, con un ascenso térmico moderado pero sostenido a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo: evolución térmica y estabilidad atmosférica

El pronóstico del tiempo señala que la estabilidad será el rasgo distintivo de este domingo. No se esperan variaciones significativas en la nubosidad, ya que el cielo permanecerá despejado tanto en la mañana como durante la tarde y la noche. Esta ausencia de nubes favorece una mayor radiación solar, lo que se traduce en un aumento gradual de las temperaturas hacia la tarde.

La máxima de 31 grados se alcanzará en horas del mediodía y primeras horas de la tarde, generando un ambiente cálido que se mantendrá hasta el final de la jornada. La continuidad del tiempo estable responde a la presencia de condiciones atmosféricas uniformes, sin frentes fríos o cálidos que generen cambios bruscos.

Vientos, lluvias y sensaciones térmicas del clima en Córdoba

Los vientos soplarán desde el noreste a aproximadamente 5 km/h, aportando una circulación leve que no modificará de manera notoria la sensación térmica. Esta brisa suave acompañará el desarrollo del día sin incidir en la estabilidad del ambiente.

En cuanto a precipitaciones, la probabilidad de lluvias es nula. La ausencia de humedad y el cielo despejado reducen al mínimo cualquier posibilidad de inestabilidad atmosférica, consolidando un panorama totalmente seco durante toda la jornada.

La temperatura máxima de 31 grados marcará una tarde cálida y típicamente primaveral en Córdoba.

El clima en Córdoba se mantendrá cálido, con poco cambio de temperatura respecto de días previos. La estabilidad y el cielo despejado conforman un escenario ideal para el desarrollo de actividades al aire libre, favorecido por la previsibilidad que ofrece una jornada sin sobresaltos.

Balance final del clima previsto para el domingo 23 de noviembre

El clima para este domingo presenta un marco de total estabilidad: mínima de 18 grados, máxima de 31, cielo despejado en toda la jornada, vientos leves del noreste y probabilidad nula de lluvias. Un día cálido y uniforme que se ajusta a los patrones típicos de noviembre en la región.