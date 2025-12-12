El Kremlin dice que podrían no gustarle las nuevas propuestas de paz para Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov, asisten a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, en Rusia

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo el viernes que Moscú no ha visto las propuestas revisadas de Estados Unidos que se han hecho tras las conversaciones más recientes con Ucrania, pero que es posible que algunas partes no le gusten.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que Kiev había acordado los puntos clave de un plan de reconstrucción de posguerra en conversaciones con el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, y otros altos cargos.

Zelenski dijo que se estaba trabajando en un "documento económico" y que Ucrania estaba "totalmente alineada con la parte estadounidense".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estados Unidos ha tratado de establecer un fondo de inversión en Ucrania para sectores que incluyen metales raros como un aspecto central de la reconstrucción posbélica del país.

Moscú también ha señalado su interés en atraer inversiones extranjeras después de que el Wall Street Journal informara de que el plan de paz de Washington incluye propuestas para invertir en tierras raras y energía rusas.

Ushakov, asesor del Kremlin, dijo el viernes que la parte rusa aún no había visto las nuevas propuestas, pero sugirió que Moscú podría no verlas con buenos ojos.

"No hemos visto las versiones revisadas de los borradores estadounidenses. Cuando las veamos, puede que no nos gusten muchas cosas, así lo intuyo", dijo Ushakov a la prensa.

Añadió que se esperaba que dirigentes europeos y ucranianos participaran en una "activa sesión de intercambio de ideas" durante el fin de semana y que el Kremlin necesitaría ver el resultado.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el jueves que no había "malentendidos" persistentes con Washington sobre Ucrania, pero añadió que Moscú quería que cualquier plan de paz incluyera garantías de seguridad colectiva para todas las partes implicadas.

Con información de Reuters