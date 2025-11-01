Cinco provincias bajo alerta por tormentas y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la alerta naranja por vientos fuertes que golpearán este fin de semana de noviembre en cinco provincias de Argentina.

El aviso vespertino actualizado el viernes prevé el fin del zonda en San Juan. Sin embargo, las ráfagas se concentrarán desde el sábado 1° en el Este de Mendoza y La Rioja y Oeste de Córdoba y San Luis. Mismo escenario se registrará en Santa Cruz y el pleno del territorio de Tierra del Fuego.

"La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos", detalló el organismo oficial dependiente del Ministerio de Defensa.

Alerta por tormentas en Mendoza, Formosa y Misiones

El SMN activó también la alerta amarilla por tormentas de elevada intensidad que se desatarán en el Este de los departamentos mendocinos de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Según el anticipo oficial, el área se verá afectada por precipitaciones, algunas localmente fuertes y que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", detalló el reporte climatológico.

Otra zona del país con probabilidad de tormentas entre este viernes y el sábado, pero sin alerta por el momento, es el extremo noreste argentino, en particular Misiones y el Este de Formosa, donde podrían presentarse de manera aislada con variada intensidad.

Recomendaciones para las provincias bajo alerta amarilla por tormentas