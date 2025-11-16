ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 16 de noviembre

El centro de la provincia de Santa Fe amaneció este domingo 16 de noviembre de 2025 bajo un manto gris que anticipa una jornada atravesada por la inestabilidad. En la capital provincial, las lluvias pueden reaparecer en distintos tramos del día, mientras que Rosario mantiene condiciones similares, aunque con registros térmicos levemente más bajos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las tormentas que avanzaron durante la madrugada continuará afectando a la región durante esta jornada, aunque con mejorías temporarias que pueden engañar a quienes planifiquen actividades al aire libre.

A continuación, el panorama completo del SMN ciudad por ciudad.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

El pronóstico para Santa Fe capital muestra un domingo lejos de la estabilidad.

Mañana y mediodía: la probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10% y 40% , con predominio de nubes densas y chaparrones aislados. La temperatura se mueve entre 18° y 23° , sin picos de calor.

Tarde y noche: hacia la segunda parte del día, la chance de lluvia se reduce a 0–10%, aunque persistirá la nubosidad. La mínima prevista para la noche ronda los 23°, con humedad elevada y viento norte.

Pronóstico de Santa Fe.

La tendencia marca un lunes más estable, con retorno del sol y descenso térmico, un patrón característico de este frente frío.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En Rosario, el domingo también llega con inestabilidad, aunque con temperaturas más contenidas que en la capital.

Mañana y mediodía: la probabilidad de lluvias oscila entre 10% y 40% , bajo un cielo mayormente cubierto. Temperaturas entre 18° y 23° mantienen un ambiente más fresco tras la tormenta del sábado.

Tarde y noche: el panorama mejora levemente: la chance de precipitaciones baja a 0–10%, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las mínimas descenderán hasta los 18°, marcando el contraste respecto al calor extremo del fin de semana.

Pronóstico de Rosario.

El alivio definitivo llegaría recién el lunes, con máximas más moderadas y cielo despejado.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima en el inicio de la semana?

Ambas ciudades coinciden en un lunes de buenas condiciones: temperaturas que arrancan entre 12° y 15°, máximas que no superan los 24° y un escenario ideal para retomar la rutina sin sobresaltos meteorológicos.

El avance del frente frío que generó las tormentas del sábado y la inestabilidad del domingo empieza a retirarse hacia el nordeste, lo que devolverá la estabilidad típica de noviembre tras varios días de contrastes térmicos.