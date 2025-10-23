ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 23 de octubre de 2025

Después de varios días de calor agobiante, Santa Fe y Rosario se preparan para un cambio brusco en el tiempo.

Después de varios días de calor agobiante, Santa Fe y Rosario se preparan para un cambio brusco en el tiempo. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 23 de octubre marcará el final del veranito fuera de temporada, con tormentas aisladas desde la tarde y un descenso de más de 10 grados hacia el viernes.

El organismo mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la región, con probables chaparrones intensos, ráfagas que podrían superar los 50 km/h y caída de granizo en zonas aisladas. La situación climática afectará especialmente a quienes planeaban actividades al aire libre o traslados en ruta durante la tarde y la noche.

El brusco contraste térmico de esta semana se enmarca en un octubre de extremos meteorológicos. Según el SMN, la región pampeana atraviesa un patrón inestable caracterizado por “pulsos cálidos intensos seguidos de tormentas cortas pero fuertes”.

Los especialistas advierten que estas oscilaciones podrían repetirse en noviembre, con alternancia de picos de calor y lluvias súbitas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, el jueves también tendrá picos de 33°, pero hacia la noche el viento rotará al sur y se activarán tormentas con actividad eléctrica y lluvias de variada intensidad.

Para el viernes, el SMN prevé máximas de solo 22° y mínimas de 20°, con lluvias persistentes y una probabilidad de precipitación que superará el 70% en algunos momentos del día. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, generando condiciones inestables durante todo el día.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En Rosario, el jueves se despide con máximas de 33° y mínima de 16°, pero hacia la noche el cielo se cubrirá y podrían registrarse tormentas dispersas.

El viernes llegará con un cambio rotundo: la temperatura máxima apenas alcanzará los 23°, y habrá lluvias intermitentes durante todo el día, especialmente por la mañana y la tarde.

Los vientos soplarán del sur a una velocidad de entre 42 y 50 km/h, lo que contribuirá al descenso térmico. El SMN recomienda precaución ante posibles anegamientos temporarios y evitar circular por zonas con ramas o cables caídos.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima durante el fin de semana?

Si bien el sábado comenzará con nubosidad y lloviznas aisladas, se espera una mejora gradual hacia la tarde, con temperaturas más templadas y sensación de alivio tras la ola de calor. Sin embargo, el aire húmedo seguirá dominando, por lo que no se descartan nuevas lluvias aisladas el domingo.