Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 4 de noviembre de 2024

Este martes 4 de noviembre amaneció con nubarrones sobre el centro y sur de Santa Fe. La inestabilidad, que ya se venía anunciando desde el fin de semana, se hace sentir con lluvias y tormentas que podrían intensificarse hacia la tarde, especialmente en Rosario y alrededores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas eléctricas y ráfagas, mientras las temperaturas se mantienen elevadas para esta época, con máximas que rondan los 25° en Rosario y 27° en Santa Fe.

Las precipitaciones llegarían con variada intensidad durante la tarde y noche del martes, con probabilidades del 70% en Rosario y 60% en la capital provincial. En ambos casos, el miércoles 5 de noviembre traerá un respiro con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, aunque el alivio sería breve: el jueves 6 vuelve el riesgo de lluvia.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este martes

En la ciudad de la bandera, el pronóstico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Las lluvias llegarían principalmente durante la tarde, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas. La temperatura oscilará entre 19 y 25°, con alta humedad y sensación térmica superior.

Pronóstico de Santa Fe.

Santa Fe capital también se prepara para una tarde complicada: el SMN prevé chaparrones y actividad eléctrica entre las 14 y las 22, con marcas de 20° mínima y 27° máxima.

Pronóstico de Rosario.

El fenómeno se enmarca en un frente húmedo que avanza desde el norte bonaerense y podría extenderse hacia el centro del país. Estas condiciones forman parte de un patrón de lluvias irregulares que viene afectando gran parte de la región pampeana durante los primeros días de noviembre.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo lloverá en Santa Fe y en Rosario?

Después de las tormentas, el miércoles 5 promete una mejora transitoria. En Rosario se espera cielo parcialmente despejado, con una mínima de 15° y máxima de 25°, mientras que en Santa Fe los valores irán de 14° a 26°.

No obstante, los meteorólogos advierten que las lluvias podrían volver el jueves, con baja a moderada probabilidad de chaparrones durante la tarde y noche, especialmente en la franja central de la provincia.

El clima santafesino vuelve a mostrar su costado impredecible: calor, humedad y tormentas eléctricas en menos de 48 horas. Si bien el miércoles será el día más estable de la semana, el jueves podría traer nuevamente lluvias y un leve descenso de temperatura.

Una primavera más corta, húmeda y cambiante, que confirma, como dice el dicho popular, que en Santa Fe, el paraguas nunca está de más.