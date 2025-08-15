ALERTA por frío extremo: cómo sigue el clima en Santa Fe y en Rosario hoy, viernes 15 de agosto de 2025

Este viernes 15 de agosto de 2025 continúa la seguidilla de jornadas frías en Santa Fe y Rosario.

El invierno sigue marcando un clima riguroso en la región pampeana. Hoy, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no trae climas extremos, pero sí una mañana de temperaturas muy bajas y noches que requieren abrigarse. El frío es persistente, constante y tiene impacto en la vida cotidiana, desde la vestimenta hasta las actividades al aire libre y el regreso a casa.

Santa Fe arranca el día en torno a los cuatro grados, con cielo mayormente despejado; Rosario muestra un perfil similar, aunque con amanecer más frío. El desafío es claro: atravesar este viernes con abrigo, planificación y un mínimo margen de complicaciones.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la capital provincial la jornada arranca con clima seco y cielo despejado, pero una mínima que ya se mueve en torno a los cuatro grados. Con el avance del día, el termómetro caerá con fuerza durante la noche: los valores esperados rondarán los seis grados o incluso menos hacia la madrugada. El frío persistente, sin nubosidad que atenúe, insiste en ocupar cada rincón, con una máxima de 14 para la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En Rosario la situación es similar. El día comienza también con unos cinco grados, pero el frío será más marcado durante la noche, con temperaturas que llegarían a los tres en las primeras horas de la madrugada. Cielo despejado y descenso gradual, pero firme: el frío no da tregua y se espera una máxima de 15 grados para la tarde.

Pronóstico de Rosario.

¿Hasta cuándo sigue el frío en Santa Fe y Rosario?

Si bien la ola polar todavía se hace sentir, el alivio está a la vuelta de la esquina. Desde este viernes 15 hasta el lunes 18 de agosto, la región pasará de mínimas gélidas a tardes cada vez más cálidas, con máximas que llegarán a rozar los 20 grados, lo que traerá algo de alivio, aunque algunas lluvias en los próximos días.

Las recomendaciones del SMN para el clima del viernes