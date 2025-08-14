Alerta por frío extremo: cómo sigue el clima en Santa Fe y en Rosario hoy, jueves 14 de agosto de 2025

Este jueves 14 de agosto de 2025 se dibuja como una jornada de frío en Santa Fe y en Rosario.

El frío no afloja en el centro del país, según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este jueves 14 de agosto, el clima en Santa Fe y Rosario sigue inmerso en un cuadro de bajas temperaturas y sensaciones térmicas que exigen abrigo. Más que una mañana fría, es un día que conserva resonancias de alerta, sobre todo al caer la noche.

Lejos del dramatismo de tormentas, lo que repliega a buena parte del país es una sensación térmica que pisa fuerte. Cada detalle, desde el viento hasta la transición entre sol y nubosidad, incide en cómo se vive el día. Es momento de escuchar al tiempo: preparar el guardapolvo, el mate caliente y no dejar el abrigo en casa.

En contextos pampeanos como el de Santa Fe y Rosario, este tipo de frío, si bien frecuente en agosto, mantiene su capacidad de incomodar. En promedio, las mínimas rondan los cinco grados y las máximas apenas tocan los 14 grados. Además, cuando los días combinan bruma, viento y sol débil, aumentan las chances de que las bajas temperaturas se sientan mucho más intensas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

La jornada arranca con bruma y una temperatura cercana a los tres grados, según el SMN. A lo largo del día, el termómetro trepa hasta los 16 grados, mientras que el viento leve, pero constante del oeste y suroeste, insiste en mantener el ambiente fresco.

El descenso de las máximas y el persistente frío matinal recuerdan las jornadas que obligan a vestirse en capas, y a anticiparse a la noche que vuelve temprano.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

El pronóstico del SMN señala una mañana fresca, con bruma y dos grados de partida. Con el correr de las horas llega la calma: máximas entre 12 y 13 grados, el cielo se muestra tranquilo y sin precipitaciones. Pero ojo: la transición al frío será rápida una vez que se ponga el sol. Rosario vive un jueves que invita a salir, sí, pero con el abrigo cerca y el termómetro en mente.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del jueves